“Paketa ligjore që nxit dhe mbështet investimet strategjike ka nisur të japë rezultatet e para. Kemi ulur TVSH-në për të gjitha strukturat hoteliere, ndërsa për hotelet me 4 dhe 5 yje janë zeruar disa prej taksave. Kjo ka sjellë marka ndërkombëtare në Shqipëri dhe të tjera presim. Infrastruktura është vendosur në dispozicion të turizmit, me ndërtimin e një aeroporti të dytë në veri dhe së shpejti me ndërtimin e aeroportit të Vlorës.