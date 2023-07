Zhurma e trazirat e natës, nuk ja prishin qetësinë dhe bukurinë ditës, sidomos kur mendon për një tur në Paris.

Janë më mijëra turistët e huaj, sidomos nga Amerika e largët, që kanë zgjedhur të vizitojnë Parisin këtë fillim korriku, pavarësisht trazirave në kryeqytetin francez, për të cilat ishin informuar përmes rrjeteve sociale, edhe para se të udhëtonin atje.

Grupe të mëdha, sipas kombësisë apo edhe rezervimeve të paketa për të parë qytetin nga autobusët e hapur, e shijojnë ditën po njësoj, a thua se qark nuk ka prani të shtuar të policisë, dhe as protesta. Kanë vendosur që këto ngjarje të mos ja prishin pushimet. Ndërsa në mbrëmje, zgjedhin të qëndrojnë pranë hoteleve, për të shmangur përfshirjen në trazirat e dhunshme.

Ka edhe nga ata që Parisin e kanë vizituar edhe herë të tjera, dhe ndihen po aq të sigurt sa më parë teksa ecin përgjatë Senës, në Champs Elize apo pranë kullës Eiffel. Sipas prefektit të policisë së Parisit, janë me dhjetëra policët e lënduar gjatë përplasjes me protestuesit, 871 vende publike janë shkatërruar, 577 automjete janë djegur ndërsa me mijëra janë të arrestuarit në gati 1 javë protesta. Policia sipas tij, është në gatishmëri në 24 orë, në Paris dhe qytete të tjera, për të siguruar rendin dhe sigurinë, sidomos të turistëve të huaj.