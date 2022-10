Pas suksesit të netëve të para, Festivali Ndërkombëtar i Dancit Bashkëkohor vijon këtë të hënë me nje shfaqje nga koreografi i njohur shqiptar, Blenard Azizaj.

Azizaj ka sjellë në Tiranë trupën e Baletit të Berlinit, e cila do të ngjitet në oren 19:00 në skenën e Teatrit të Ooperas dhe Baletit për të performuar për publikun shqiptar.

Programi në vijim i edicionit të parë të Festivalit Nderkombëtar të Dancit Bashkëkohor:

31 tetor – 1 nëntor: Trupa nga Berlini me koreografi të Blenard Azizaj

3 – 4 nëntor: Trupa nga Vjena me koreografi nga Eno Peci, koreografi nga Gentian Doda, dhe koreografi nga Angelin Preljocaj me trupë nga Teatri i Operas dhe Baletit.

Të gjitha biletat i gjeni online në: myticket.al @myticket.al ose fizikisht në biletarinë e Teatrit të Operas dhe Baletit.