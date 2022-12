Një konflikt për humbjen e 700 kg kanabis sativa dyshohet se është bërë shkak për vrasjen e 3 shqiptarëve ku dy prej tyre u ekzekutuan në Greqi dhe një në Tiranë. Nga ekspertiza mjeko-ligjore ka rezultuar se shënjestër ishte 41 vjeçari Kreshnik Çerçizaj i cili rezulton shok i Edmond Papës të vrarë në Tiranë. Viktima tjetër në Athinë ka humbur jetën nga ataku në zemër dhe jo nga plumbat. Mediat greke shkruajnë se autori dyshohet të jetë i njëjti person në dy ngjarjet.

Mediat greke kanë zbardhur detaje të reja për ekzekutimin e dy shqiptarëvë tri ditë më parë në Athinë. Sipas raporteve mjeko-ligjore, 44-vjeçari Armando Organja ka ndërruar jetë nga ataku kardiak dhe jo nga plumbat.

Ndërsa si 41 vjeçari Kreshnik Çerçizaj, që besohet të ishte edhe shënjestra e këtij sulmi u qëllua në kokë dhe humbi jetën si pasojë e plagëve nga arma e zjarrit.

Nga të shtënat e plagosur mbeti edhe një 31 vjeçare e cila ishte e ulur me kurriz nga dy burrat ku po komunikonte me pronarin e lokalit si dhe me një shoqe të saj.

Dy viktimat e ngjarjes, sipas dëshmive, njiheshin në zonë pasi janë ndër ata persona që ruanin dyqanet. Nisur edhe nga mënyra e veprimit mediat greke e tregojnë së vrasësi është profesioni.

Nga kamerat ekzekutori dallohet i veshur me një palë kominoshe të zeza, me xhup me kapuç dhe çizme sportive. Në momentin që afrohet tek tavolina e viktimave, ai vepron në mënyrë të ftohtë dhe indiferent ndaj klienteve të tjerë, nxjerr pistoletën nga një xhep i xhaketës, dhe kryen vrasjen me dorën e djathtë.

Ekzekutimi i dy shqiptarëve në Greqi sipas mediave atje dyshohet se lidhet edhe me ekzekutimin e bisnesmenti Edmond Papa pak ditë më parë në Tiranë. Nga pamjet ekzekutuesi mund të jetë i njëjti person pasi lloji i trupit dhe mënyra e veprimit janë saktësisht të njëjta.

Ngjarjet siç dyshon policia greke kanë si zanafillë humbjen e një sasie prej 700 kg kanabis sativa për të cilën edhe një tjetër shqiptar është ekzekutuar në verën të këtij viti.

Për sa i përket profilit të viktimave, objektivi “i dukshëm”, pra 41-vjeçari Kreshnik Çerçizaj i cili u vra në çast, ishte në liri me kusht, pasi akuzohej akuzohet për trafik droge, armëmbajtje, grabitje, vjedhje dhe trafikim emigrantësh në Greqi dhe Shqipëri.

Viktima tjetër Armando Organja rezulton të jëtë i padënuar nga autoritetet e drejtësisë.

/e.d