Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nga Korça u shpreh se institucionet në vend janë të kapura.

Ai u shpreh se politika në këtë vend ka humbur fytyrën njerëzore, duke shtuar se tre njerëz kanë kapur karriget dhe nuk interesohen për hallet e qytetarëve.

‘E ndjej mençurinë dhe kulturën e civilizimit Korçar me të cilin jemi në borxh dhe kemi bërë gabime. Këtu është vendi për të thënë se kësaj qytetarie që është sonte mikpritëse nga Tirana , Sot kemi një politikë që ka humbur ndjeshmërinë ndaj njerëzve, fytyrën njerëzore. Shikoni se si ka një garë të shfrenuar për protagonizëm. Tre njerëz që kanë 30 vjet që nuk i ndahen karrigeve të pushteti dhe që nuk kanë të bëjnë me hallet e shqiptarëve që janë kthyer në një dramë. Përse bëhet gjithë ky teatër, aty godasin aty i shkelin syrin njëri-tjetrit. E bëjnë këtë për të maskuar një tjetër dramë të madhe, që është ajo e institucioneve të kapura. Detyra kryesore e këtyre institucioneve është të garantojnë ekonomi, mirëqenie, shpresë. Duhet të largohen nga politika ata që nuk justifikojnë do të pasurinë e tyre. 25 prilli nuk përfaqëson vullnetin e shumicës dërrmuese të shqiptarëve’, tha Basha.

/b.h