Kur presidenti rus Vladimir Putin dërgoi forcat e tij në Ukrainë një vit më parë, shumica e vëzhguesve prisnin një fitore të shpejtë për pushtuesit.

Këto parashikime të hershme të suksesit rus nuk janë materializuar, për atë që ekspertët citojnë si një sërë faktorësh, duke përfshirë moralin më të lartë dhe taktikat ushtarake superiore nga pala ukrainase, por gjithashtu, në mënyrë thelbësore, furnizimin me armatim perëndimor.

Ndërsa titujt e fundit kanë krijuar shumë nga potenciali që tanket perëndimore të betejës ose sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot të ndikojnë në rezultatin e luftës, këto sisteme ende nuk janë përdorur në luftime në Ukrainë.

Por ka edhe armë të tjera që tashmë kanë ndihmuar në ndryshimin e rrjedhës së luftës. Këtu janë tre ato kryesore që ukrainasit i kanë përdorur për efekt shkatërrues.

Javelin.

Në fillim të luftës, luftëtarët nga të dyja palët prisnin që kolonat e blinduara ruse të fillonin të rrotulloheshin në kryeqytetin ukrainas të Kievit brenda disa ditësh.

Ukrainasve u duhej diçka që mund ta mposhtte atë sulm dhe e gjetën atë në formën e Javelin, një raketë antitank e drejtuar me shpatulla, e cila mund të vendoset nga një individ i vetëm.

HIMARS

Emri i plotë i ushtrisë amerikane është M142 High Mobility Artillery Rocket System. Është “një sistem me spektër të plotë, i provuar nga lufta, për të gjitha motet, 24/7, vdekjeprurës dhe i përgjegjshëm, me rrota të armëve të goditjes me saktësi,” thotë Ushtria Amerikane.

Kjo është një kafshatë, por për ta thënë më qartë, HIMARS është një kamion 5 tonësh që mban një bar që mund të lëshojë gjashtë raketa pothuajse njëkohësisht, duke dërguar kokat e tyre shpërthyese shumë përtej vijave të frontit të fushës së betejës dhe më pas ndryshojnë me shpejtësi pozicionet për të shmangur një kundërsulm.

“Nëse Javelin ishte arma ikonike e fazave të hershme të luftës, HIMARS është arma ikonike e fazave të mëvonshme,” shkroi në janar Mark Cancian, këshilltar i lartë për Programin e Sigurisë Ndërkombëtare në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.

HIMARS lëshon municione të quajtura Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) që kanë një distancë prej 70 deri në 80 kilometra (rreth 50 milje). Dhe sistemet e tyre të udhëzimit GPS i bëjnë ato jashtëzakonisht të sakta, brenda rreth 10 metra (33 këmbë) nga objektivi i tyre i synuar.

Dron Bayraktar TB2

Droni i projektuar nga Turqia është bërë një nga mjetet ajrore pa pilot (UAV) më të njohura në botë për shkak të përdorimit të tij në luftën e Ukrainës.

Është relativisht i lirë, i bërë me pjesë të nxjerra në raft, ka një goditje vdekjeprurëse dhe regjistron vrasjet e tij në video.

Ato video e kanë treguar atë duke nxjerrë armaturën ruse, artilerinë dhe linjat e furnizimit me raketat, raketat e drejtuara me lazer dhe bombat inteligjente që ajo mban.

“Videot virale të TB2 janë një shembull i përsosur i luftës moderne në epokën TikTok,” shkroi Aaron Stein, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, në faqen e internetit të Këshillit Atlantik. Bayraktar TB2 nuk ishte një “armë magjike”, por ishte “mjaft e mirë”, shkroi ai.

Ai përmendi si dobësitë e tij mungesën e shpejtësisë dhe cenueshmërinë ndaj mbrojtjes ajrore. Statistikat e fushëbetejës duket se e vërtetojnë këtë. Shtatëmbëdhjetë nga 40 deri në 50 TB2 që ka marrë Ukraina janë shkatërruar në luftime, sipas faqes së internetit të inteligjencës me burim të hapur Oryx.