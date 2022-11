Janë 27 urdhra burgimi të lëshuara nga Drejtoria e Hetimit Antimafie në kuadër të operacionit të quajtur “Federico II”, i cili në vitin 2016 bëri të mundur goditjen ndaj dy organizatave kriminale në Salento, njëri prej të cilave ishte e tipit mafioz, pasi përveç trafikut të drogës, merrej edhe me zhvatje.

Organizata e dytë sipas hetuesve, ishte italo-shqiptare dhe ishte e dedikuar për importimin e sasive të mëdha të heroinës nga Shqipëria. Ky hap vjen pas vendimit të marrë në fillim të muajit nga Gjykata e Kasacionit, e cila ka rrëzuar kërkesat e 24 të pandehurve, duke e bërë të formës së prerë vendimin e dhënë ndaj tyre më 1 korrik 2020 nga Gjykata e Apelit në Leçe.

Midis personave të akuzuar janë edhe shqiptarët, Ortis Banda, 40 vjeç, banues në Maniago (aktualisht i pagjurmueshëm); Klaid Hasanaj, 52-vjeçari shqiptar me banim në Leçe; si dhe Bilal Boçaj, 53 vjeç, banues në Poggiardo, ndaj të cilit trupa gjykuese ka ricaktuar dënimin me nëntë vjet e 4 muaj. Gjithsej, njëzet e një persona ishin marrësit e urdhrit të paraburgimit të nënshkruar nga gjyqtari hetues Alcide Maritati si pjesë e hetimeve të nisura nga prokurori i Antimafia (DDA) Guglielmo Cataldi në vazhdën e një tjetër hetimi të bujshëm.

Gjatë veprimtarisë hetimore të nisur në gusht të vitit 2012, janë sekuestruar edhe pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, për të cilat më pas është urdhëruar konfiskimi. Më konkretisht, është sekuestruar një vilë; apartament; një shesh lojërash; dy llogari rrjedhëse; llogaritë e një biznesi të një sipërmarrjeje të vetme; 95% e portofolit të biznesit të një kompanie.

Operacioni edhe në Shqipëri

Mijëra faqe interneti janë mbyllur pasi shisnin produkte të falsifikuara. Një operacioni ndërkombëtar ka bllokuar 12 526 faqe interneti me përmbajtje pirate dhe ka sekuestruar 127 365 produkte të falsifikuara me vlerë 3.8 milionë euro, të cilat shiteshin nëpërmjet këtyre faqeve. Agjencitë e zbatimit të ligjit nga 27 vende morën pjesë në edicionin e 13-të të operacionit të koordinuar nga Europol, për të mbyllur faqet e internetit që ofrojnë mallra të falsifikuara ose të përfshira në piraterinë në internet.

Çështjet kryesore vazhdojnë të jenë shkeljet e pronësisë intelektuale në markat tregtare, si dhe në përmbajtjen me të drejtë autori, të disponueshme në televizionin e protokollit të internetit (IPTV) dhe shërbimet e transmetimit të filmave, platformat e ndarjes nga kolegët dhe faqet e internetit të pritjes. Gjatë operacionit, i cili u zhvillua nga 1 maji deri më 14 nëntor, u dokumentua se shumë produkte të falsifikuara po grumbullohen brenda kufijve të Bashkimit Evropian dhe se krimi i pronësisë intelektuale është i ndërthurur ngushtë me krimin e rëndë dhe të organizuar. Nga 27 vende pjesëmarrjes, ishte edhe Shqipëria dhe Kosova përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë operacionit u ndaluan 14 persona, të akuzuar për shitje të produkteve me anë të faqeve me përmbajtje pirate.

