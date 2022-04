Një ndër 100 njerëzit më të rrezikshëm në Itali ka rënë në prangat e policisë. 56 vjeçari kërkohej që prej vitit 2013 ndërsa është kapur dje në Spanjë.

Vincenzo Cinquegrana nga Napoli është njeriu i cili shërbente si agjent i trafikut të drogës në Portin e Salernos me të cilën furnizonte klanet mafioze të Napolit, Torre Annunziata dhe Piana del Sele. Cinquegrana e sillte kokainën nga Amerika e Jugut, konkretisht nga Kolumbia prej kartelit Medellin pasardhës të Pablo Escobarit dhe furnizonte me të mafian italiane.

56 vjeçari ishte strehuar në Spanjë dhe u gjurmua falë monitorimit të tij në internet dhe profileve të tij të ndryshme në rrjetet sociale.

Hetuesit mbërritën në L’Hospitalet de Llobregat, në Katalonjë, ku i arratisuri jetonte me partneren e tij. Ai pritet të dënohet me 3 vite burg për pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikun e drogës .

Cinquegrana konsiderohet një ndër kriminelët më të rrezikshëm i cili bashkëpunonte me bosët e kartelit Medellin.

Rruga e transportit ishte nga Amerika e Jugut në Portin e Salernos dhe më pas ajo dërgohej në Miano, Forcella, Caivano, Torre Annunziata, Boscoreale dhe klaneve mafioze si Pecoraro-Renna di Eboli, Battipaglia si dhe Piana del Sele.

g.kosovari