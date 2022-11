Deputeti Erion Braçe thotë se trau i vendosur nga Ministria e Turizmit në Parkun e Divjakës është ndërtim pa leje që rrezikon jetën e qytetarëve. Sipas tij është i rrezikshëm pasi dëmtohet siguria rrugore.

“Ai park është mbrojtur atje nga njerëzit dhe është mbrojtur për shkak të lirisë që njerëzit kishin për të shkuar atje. Po këta të PNUD a kanë ndonjë përgjegjësi, meqë e financojnë këtë, për respektimin e të drejtave të njeriut për të lëvizur të lirë. Shikoni Kodin Rrugor. Ajo kioskë aty është e paligjshme. Është ndërtim pa leje”, tha Braçe.

Disa banorë të Divjakës më mbështetjen edhe të përfaqësuesve të Rithemelimit të PD-së, po protestojnë ditën e sotme kundër vendosjes së traut në Parkun Kombëtar të Divjakës, aty ku edhe po punohet për vendosjen e biletarisë. Në krye të protestës, është kreu i PD-së Lushnjë Eduart Sharka dhe deputetja e zonës, Ilda Dhori.

Protesta është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes banorëve dhe efektivëve të policisë, por situata më pas është qetësuar. Ndërkohë forcat e policisë janë shtuar në numër për të bërë të mundur shuarjen e konfliktit. Sipas deputetes së Partisë Demokratike, Ilda Dhori, vendosja e traut është një veprim i paligjshëm. ‘Vendosja e këtij trau do të vazhdojë që të kundërshtohet dhe do të ketë protesta të tjera.’– u shpreh ajo.

Sipas saj bashkia fillimisht ka kundërshtuar vendimin e ministres, por më pas ka dhënë lejen për ndërtimin e biletarisë. Sipas vendimit të ministrisë çdo makinë që futet në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta, duhet të paguajë 250 lekë të vjetra dhe çdo njeri që ikën në këmbë apo me biçikletë duhet të paguajë 50 lekë.

Për Report Tv deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, i revoltuar nga situata në Divjakë ku po vendoset një tra për ta bërë me pagesë futjen në Parkun e Divjakës, tha se është një projekt totalisht i paligjshëm dhe i paarsyshëm. Sipas tij pengohet e drejta e të gjithëve për të aksesuar bregdetin e Divjakës.

Sipas informacioneve trau do të vendoset pas një vendimi të marrë nga Ministria Turizmit dhe Mjedisit për vjeljen e të ardhurave nga zonat turistike, ndërsa kjo është hera e dytë që kudnërshtohet vendosja e tij. Pak ditë më parë ministrja e Turizmit, duke ju përgjigjur interesit të gazetarëve në Korçë u shpreh se aty do të vendoset një biletari, e cila sipas saj vendoset në çdo zonë të parqeve kombëtare.

/s.f