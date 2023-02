Aktori i njohur, Amos Muji Zaharia, është surprizuar sot nga Vëllai i Madh, duke takuar babain e tij, Gjergj Zaharia.

Ky i fundit i dha një mesazh të fortë të birit, duke i thënë që mos të tregojë barcaleta horror. Me lot në sy, Amos i thotë se janë shaka.

“Ti nuk vert dot një mizë, na trego ne barcaleta horror. Ke shumë të fala nga mami, nga motra. Gent Zenelaj të do shumë, shumë fare. Të bëjnë shumë të fala dhe të presin me padurim. Ne të shohim me shumë dashuri, rri shumë rehat. E të keqen babi”, i tha babai Amos.

