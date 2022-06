Agron Duka ka dhënë sinjale se do të garojë i vetëm në zgjedhje me siglën e partisë që drejton, PAA.

I ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit në MCN TV, Duka tha se partia e tij është dëmtuar duke u futur në listën e PD dhe se tani kjo do të ndryshojë.

I pyetur nëse do të pranonte bashkëpunim me Edi Ramën, Duka tha se nuk do ta pranonte.

Pjesë nga biseda:

Ylli Rakipi: Po sikur Edi Rama të thotë na duhet Agroni. Se ti ke qenë dikur aty në PS. Po ju thirri ky?

Agron Duka: Nuk është punë pazaresh.

Ylli Rakipi: A do të shkosh po të thirri?

Agron Duka: Nuk do vete.

/e.d