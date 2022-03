“Thirri mendjes se populli nuk është non grata po ka dalë për të drejtat e tyre që të mos fusi dorën askush në xhepin e tyre.”, shkruan një komentues.

Kryeministri Edi Rama i ka kthyer përgjigje disa prej qytetarëve që kanë komentuar pas reagimit të tij lidhur me protestat e zhvilluara për rritjen e çmimeve.

Rama nga ana tjetër e ka sqaruar se populli është fjalë e madhe dhe se nuk është dhe as nuk përfaqësohet nga grupi i personave që dëshirojnë vetëm sherr dhe dalin nëpër protesta duke mos pranuar faktet.

Sipas kryeministrit njeriut që i preket xhepi nuk duhet të sulmoi qeverinë e cila prej shumë muajsh paguan diferencën gjithnjë e më të madhe mes çmimit real të energjisë dhe asaj në faturën e cdo familjeje. Ai tha se këtë luftë nuk e nisi Shqipëria, por tani duhet ta përballojmë të bashkuar me dinjitet, sepse tragjedia e vërtet është ajo që po ndodh në Ukrainë dhe jo kjo këtu.

Edi Rama: Populli është fjale e madhe shume, nuk janë as njëmijë as dymije dhe as dhjete mije vete po deshe, te terhequr ne rruge nga njerez pa arsye, te cilet nuk pranojne faktet dhe shajne e bejne thirrje per sherr! Sa per te drejtat ato te siguroj qe i di shume mire dhe i mbroj me te gjitha fuqite, por kur nje lufte prek xhepin njeriu nuk i turret qeverise me te shara, nderkohe qe qeveria paguan prej muajsh diferencen gjithnje e me te madhe mes cmimit real te energjise dhe cmimit ne faturen e cdo familjeje! Kjo eshte e papranueshme dhe prandaj kete s’e ben kurre populli, po manipulatoret e mirenjohur qe hedhin gurin e fshehin doren, duke nxjerre neper rruge fanatiket e tyre per te ndjelle njerez te merzitur e te keqkuptuar me situaten! Kete lufte qe nuk e nisi Shqiperia, nuk e ndalon dot Shqiperia dhe nuk e di askush sa do te vazhdoje, duhet ta perballojme te bashkuar me te vertetat dhe me durim e dinjitet, sepse tragjedia e vertete eshte ajo qe ndodh ne Ukraine, ndersa ne do t’ia dalim edhe kesaj sic ia dolem te tjerave me pare!