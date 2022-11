Dokumentet e hedhura në pisllëkun e Dunkirk zbulojnë udhëtimin e një nëne dhe vajzës nga Shqipëria në Britani të Madhe

Pakoja e dokumenteve u hodh në pisllëk në një vend të shtrirë, faqet e grisura tregonin një udhëtim të hulumtuar me imtësi nëpër katër vende me avion, tren dhe varkë. Pikat e shiut dhe balta shpërndanë fytyrën e vajzës tetëvjeçare me flokë të gjata të errëta të lidhura në një bisht, duke ngulur sytë lart nga një prej fletëve A4, pothuajse 1500 milje larg shtëpisë.

Amelia* ka lindur në Tiranë, Shqipëri, por këtu, në një kamp të improvizuar emigrantësh në Dunkirk, në Francën veriore, shtronte detajet e udhëtimit më të rëndësishëm të jetës së saj deri tani. Në kohën kur The Sunday Times zbuloi fotokopjet e pasaportave dhe certifikatave të lindjes, biletat e trenit dhe rezervimet e fluturimeve, ajo dhe nëna e saj Leandra ishin në Angli, pasi kishin kaluar Kanalin me një varkë të vogël pasi i paguan kontrabandistët e njerëzve 4000 euro.

Ato janë dy nga rreth 12,000 shqiptarë që kanë mbërritur ilegalisht këtë vit, duke shfrytëzuar shanset e tyre në kushte të tmerrshme nëpër korsinë më të ngarkuar të transportit në botë. Sunday Times ka mundur të gjurmojë udhëtimin e Amelias dhe Leandrës nga shtëpia e tyre në kryeqytetin shqiptar nëpërmjet Belgjikës dhe Francës në Britani, ku ata mbahen në një qendër imigracioni në Kent, me shpresën për të kërkuar azil.

Eksodi Historia e Leandrës fillon në Has, një zonë e varfër e Shqipërisë së Veriut që ka parë rënien e popullsisë së saj pasi burrat në moshë pune, adoleshentët dhe nxënësit e shkollës janë larguar për në Britani, të joshur nga pretendimet për pasuri të shpërndara në mediat sociale.

Muajin e kaluar Dan O’Mahoney, komandanti i Forcave Kufitare, u tha deputetëve se deri në 2 për qind e popullsisë mashkullore shqiptare kishte udhëtuar në MB me varka të vogla.

Në 12 muajt deri në qershor, pothuajse 7745 shqiptarë (përfshirë personat në ngarkim) aplikuan për azil këtu. Vetëm 15 për qind e burrave ishin të suksesshëm, krahasuar me 89 për qind të grave, sipas Observatorit të Migracionit të Universitetit të Oksfordit. Në gjashtë muajt e parë të vitit shkalla e përgjithshme e pranimit ishte 55 për qind, duke e bërë Britaninë një perspektivë shumë më tërheqëse se vendet e tjera si Franca – e cila pranoi vetëm 8 për qind – ose Suedia apo Greqia, të cilat nuk pranuan asnjë. Vetëm Italia dhe Irlanda pranuan një përqindje më të lartë të kërkesave për azil nga Shqipëria sesa MB; Megjithatë, shumë më pak aplikohen.

Leandra po aplikon për azil me arsyetimin se po ikën nga një ish-partner abuziv, sipas vëllait të saj.

Në Krume, qyteti kryesor i Hasit, rreth dy orë e gjysmë me makinë në veri të Tiranës, një kuti e madhe telefonike e kuqe ndodhet jashtë një kafeneje të quajtur “Britania”. Këtu, joshja e Britanisë së Madhe është e tillë që shkollat po zbrazen me një shpejtësi alarmante: vetëm këtë verë 40 adoleshentë u zhdukën nga mësimet në shkollën e mesme lokale.

Nëntë vjet më parë këtu mësoheshin 700 nxënës; sot janë vetëm 460. Vëllezërit e motrat dhe prindërit e Leandrës ende jetojnë në Has, ku popullsia është ulur nga rreth 17,000 në 9,000 në dekadën e fundit për shkak të migrimit në MB.

Besim Dani, drejtori i shkollës së mesme Skenderbeu, i cili ka nxënës të moshës 15 deri në 18 vjeç, tha se eksodi ishte “tragjik”. “Më bën të ndihem shumë, shumë i trishtuar, dhe është gjithashtu e frikshme për sigurinë e tyre,” tha Dani, 50 vjeç. “Disa ishin nxënës të shkëlqyer, mund të ishin inxhinierë, mjekë, politikanë për Shqipërinë. Çdo familje këtu ndihet shumë keq; çdo ditë shohim më pak fëmijë në rrugë dhe dëgjojmë më pak zëra.”

Në kafenenë “Britania”, dy kamerierë pranuan se ishin përpjekur të kalonin Kanalin për në MB këtë verë, por kishin dështuar: ata u dëbuan nga Franca.

Një 22-vjeçar, kishte planifikuar të bashkohej me vëllain e tij, i cili punon në ndërtim. Ai kishte fjetur në pyll në Dunkirk me 14 të tjerë tre muaj më parë, pak para se t’i kapte policia franceze. Ai u deportua me një ndalim tre-vjeçar për të hyrë në zonën Shengen – zona që mbulon 26 vende evropiane pa kontrolle kufitare – të vulosur në pasaportën e tij. “Njerëzit nga Hasi shkojnë në MB sepse ne kemi familjen dhe miqtë atje”, tha ai. “Të gjithë në familjen time dhe të gjithë ata që njoh janë atje. Këtu mund të fitoj vetëm 200 euro në muaj, nuk mjaftojnë për të jetuar, por do të qëndroj pasi nuk mund të marr vizë.”

Leandra ishte larguar tashmë nga Hasi për të punuar si kuzhiniere fast-food-i në Tiranë, por gjithmonë u kishte thënë të afërmve se dëshironte një jetë më të mirë për veten dhe vajzën e saj larg Shqipërisë: duke parë bashkëkombësit e saj duke bërë me sukses udhëtimin ilegal gjatë verës, u nxit që ajo të fillojë të planifikojë udhëtimin e saj në Britani.

“Tani është më e hapur dhe të gjithë po largohen dhe ajo mori udhëtimin e saj sepse mendon se është një kohë e mirë [për të shkuar]”, tha vëllai i saj. “Është e tmerrshme për të gjithë. Në fund ajo po [bën] një sakrificë për vajzën e saj për një jetë më të mirë. Kur shkoni dhe merrni varkën, ose vdisni ose arrini në destinacionin tuaj.”

Familja e Leandrës këmbëngul se ajo e mbajti të fshehtë planin e saj, por pretendojnë se ajo duhet të ketë vepruar pas kërcënimeve nga ish-partneri i saj “i rrezikshëm”. Ajo mori një kredi bankare prej 4000 € për të paguar kontrabandistët. Ata që reklamojnë kalime të suksesshme në platformat e mediave sociale si “Tik Tok” paguajnë nga 4,000 deri në 15,000 euro, në varësi të rrugës. Videot e vendosura në muzikën e reperëve të njohur shqiptarë tregojnë gomone që kalojnë Kanalin me hashtag si #London.

Më pas, Leandra nënshkroi dokumentet e nevojshme në Shqipëri për të marrë një fëmijë jashtë vendit, duke treguar dëshminë e kthimit. Më datë 20 tetor, thuhej se ajo do të nisej me Amelian të nesërmen për në Bruksel. Data e kthimit ishte nesër, 7 nëntor. Në deklaratë shtohej se babai i vajzës ishte dakord me udhëtimin. Leandra bashkangjiti konfirmimin e rezervimit për një apartament në qendër të Brukselit për 17 net me 1200 €.

Hetimet kanë vërtetuar se ajo as nuk e ka vizituar apartamentin dhe rezervimi me rimbursim është anuluar. Më 21 tetor Leandra dhe Amelia u nisën nga Tirana me një fluturim buxhetor të Wizz Air për në Bruksel. Rruga është cituar nga burimet si një opsion popullor për shqiptarët më të pasur.

Nga Vijne Të tjerët duhet të kënaqen me një udhëtim dyditor me autobus nga Tirana në Bruksel, që kushton 150 €, më pas një udhëtim me tren ose makinë për në bregdetin francez. Në stacionin e autobusëve Pati Travel në Tiranë, një imazh i madh i Big Ben dhe i Dhomave të Parlamentit është suvatuar në murin brenda kafenesë. Kompania e autobusëve dërgon paketa deri në MB.

Të enjten në mëngjes një turmë shqiptarësh u mblodh para agimit për të hipur në autobusin e vetëm të përditshëm, i cili niset në orën 5 të mëngjesit. Shumë thanë se po largoheshin përgjithmonë për të fituar më shumë para dhe për të kërkuar një jetë më të mirë. Askush nuk do ta pranonte se kishte plane për të shkuar në MB: shumica thanë se po shkonin për në Gjermani, një nga ndalesat gjatë rrugës.

Babai i pronarit të kompanisë së autobusëve tha se numrat ishin ulur kohët e fundit për shkak të motit të keq, gjë që po i bën kalimet në Kanal më të rrezikshme. Në gusht, tre trajnerë në ditë i çonin shqiptarët në Bruksel, nga ku shumë vazhduan për në Britani, tha ai.

Midis dokumenteve të hedhura përpara kalimit të tyre në Kanal ishin prenotime treni që tregonin se menjëherë pas uljes në Bruksel, Leandra dhe Amelia kapën një shërbim për në Lille, pak përtej kufirit francez. Biletat i kushtonin 68 euro. Ato mbërritën pak para orës 17:00 dhe në orën 17:50 ishin në një tren tjetër për në Dunkirk në bregdet, një udhëtim 30 minuta. Këtu, ato do të bashkoheshin me qindra të tjerë që përpiqeshin të arrinin në Britani nga një bazë, nga një linjë hekurudhore e braktisur e quajtur “Xhungla e re”.

Xhungla Në vitin 2016 qeveria franceze urdhëroi mbylljen e një kampi emigrantësh në Calais, i cili ishte aq i krijuar sa kishte dyqane, kafene, parukierë dhe xhaminë e vet. Policia dhe punëtorët me kapele të forta u futën me vare në qytetin e barakave, të njohur si Xhungla. Zjarret shpërthyen pasi tendat u dogjën në shenjë proteste.

Një kamp i ri, 26 milje në lindje të Calais në Dunkirk, ofron pak nga shpirti i komunitetit që e bëri organizimin e mëparshëm të sigurt për qindra mijëra njerëz që e quanin atë një shtëpi për muaj apo edhe vite. Këtë javë tendat e rrëmbyeshme të rrethuara nga mbeturina ishin të vendosura rreth djerrinës së lagur pranë një prone industriale. Karrocat e braktisura të blerjeve të përdorura si gropa zjarri të improvizuara ose për të transportuar dru për djegie u hodhën në anët e tyre. Nënat u kapën fort pas foshnjave.

Shumica e njerëzve në këtë kamp janë nga Afganistani dhe Iraku. Shqiptarët e kishin përdorur si pikë skene, por me përkeqësimin e motit, ata që kanë mbetur janë zhvendosur në hotele të lira në Dunkirk ose janë kthyer në shtëpi.

Lucy Halliday, 26 vjeçe, një punonjëse e ndihmës, tha se disponimi në kamp ndryshoi kur shqiptarët filluan të vinin këtë vit. Ajo beson se shumë po trafikoheshin në Britani, ku shpesh dërgohen për të punuar në fabrikat e kanabisit. “Ata nuk qëndrojnë gjatë këtu dhe më pas i hipin në varka”, tha ajo. “Ata nuk janë shumë miqësorë dhe nuk vijnë në seancat tona, ku ofrohen ushqim dhe lojëra”.

Kuptohet se bandat e drogës e kanë përdorur kampin edhe si vend rekrutimi, duke premtuar se do të paguajnë kalimin e çdo shqiptari që dëshiron të punojë në industrinë e drogës pas mbërritjes. Shqiptarët tani kontrollojnë pjesën më të madhe të tregut të kokainës në Britani, si dhe pjesë të mëdha të tregtisë së kanabisit. Burrat nga vendi janë kriminelët e huaj më të zakonshëm në burgjet britanike.

Leandra dhe Amelia kaluan tetë ditë në Dunkirk para kalimit të tyre të rrezikshëm në Kanal. Punonjësit e ndihmës dhe emigrantët e tjerë nuk i njohën fotografitë e tetëvjeçares dhe nënës së saj, duke sugjeruar se ato mund të kishin qëndruar në një hotel aty pranë përpara se të merrnin një telefonatë nga kontrabandistët se ishte koha për të shkuar. Një javë më parë të shtunën ato u morën në një plazh në Kent.

Një fillim i ri Në një kafene të vogël pranë ish-apartamentit të Leandrës në Tiranë, vëllai i saj ndihmoi të bashkonte historinë e saj.

Punëtori 41-vjeçar i bujqësisë tha se ajo u kap nga Forcat Kufitare kur mbërriti të shtunën dhe u mbajt nga autoritetet “për dhjetë orë” pranë bregdetit përpara se të merrej për një intervistë në polici. Nga atje, ajo u zhvendos në një qendër përpunimi në Kent të hënën, që mendohet të jetë ose RAF Manston ose qendra Western Jet Foil në portin e Doverit, objektivi i një sulmi me bombë benzine javën e kaluar.

Të martën asaj iu lejua një telefonatë dhe thirri babain e saj në Has.

“Ne folëm me të për vetëm dy minuta”, tha vëllai i saj. “Ne pyetëm nëse udhëtimi ishte i tmerrshëm dhe ajo thjesht tha se ato janë mirë dhe ia kanë dalë. Që nga momenti kur mbërritën në Britaninë e Madhe ishin shumë të lodhur. Për mua është tronditëse të shoh që motra ime ka bërë këtë udhëtim. Kur shihni videot e varkave që kalojnë, është e frikshme. Kur e informuam nënën time se kishte zbritur në MB, ne u desh ta çonim në spital sepse nuk ndihej mirë – ajo kishte pritur të dëgjonte se çfarë i ndodhi vajzës së saj dhe tensioni ishte shumë i madh.”

Kapitulli tjetër i jetës së Amelias është i pasigurt. Por shqiptarët që janë vendosur në Britani, të cilët pranuan të flasin javën e kaluar, kishin një lutje: “Na lini të punojmë”.

Shqiptaret Aplikante Mentor Bokciu, 39 vjeç, mbërriti ilegalisht në pjesën e pasme të një kamioni 22 vjet më parë, por tani ka të drejtën të qëndrojë. Si i mitur i pashoqëruar, ai u vendos në një familje kujdestare angleze në lindje të Londrës, ku mësoi shpejt gjuhën. Ai filloi në tregtinë e ndërtesave, duke krijuar përfundimisht kompaninë e tij. Tani një biznesmen i suksesshëm, këtë vit ai hapi Illyrian Grill House, një restorant shqiptar në zemrën e emigrantëve në Palmers Green, në veri të Londrës.

Babai i tre fëmijëve, i cili jeton në Greys, Essex, është me origjinë nga Hasi. Ai tha: “Më mërzit kjo gjë, por njerëzit nuk kanë një të ardhme të ndritur në shtëpi. Nuk është çudi që njerëzit duan të shkojnë në një vend që u jep mundësi të rinjve. Ky vend ka qenë gjithmonë vendi më i respektueshëm, duke respektuar kombësitë e tjera. Njerëzit që vijnë këtu për arsye financiare duan të punojnë. Problemi është mënyra se si ata hyjnë në vend do të thotë se nuk munden. Shumë nuk mund të gjejnë një punë, një shtëpi apo të paguajnë taksa.”

Dimitra, 24 vjeç, një kameriere në restorantin Capital, në Wood Green aty pranë, tha: “Të jesh këtu tani është si të jesh në një qytet shqiptar. Këtu flas më shumë shqip sesa anglisht.” Muajt ??e fundit ajo tha se gjithnjë e më shumë burra shqiptarë po shkonin në Londër, ku diskutuan udhëtimet e tyre të rrezikshme nëpër Kanal. “I dëgjon duke folur se sa të frikësuar ishin në varka dhe sa sakrifikuan për të ardhur këtu; sa para kishin për të marrë hua.”

Shqiptaret Ne Burg Megjithatë, komuniteti është i ndarë. John Gyftakis, 38 vjeç, zotëron kafenenë Lucia, një vendstrehim grek tashmë i njohur për burrat shqiptarë, të cilët ulen jashtë duke pirë duhan dhe duke pirë kafe, disa të njohur nga shqiponja dykrenore e flamurit kombëtar të bërë tatuazh në qafën e tyre. “Djemtë e rinj e shohin Britaninë si një lopë parash,” tha ai. “Ata shikojnë në mediat sociale dhe shohin të gjitha gjërat e mira dhe e duan atë.”

Janë të pazgjidhura më shumë se 120,000 kërkesa për azil. Meqë rasti mesatar që merr rreth 480 ditë për t’u përpunuar, mund të kalojë pak kohë para se Leandra dhe Amelia, një vajzë e vogël dhe nëna e saj, jeta e së cilës u zbulua në baltën e Dunkirkut, të mësojnë nëse edhe ata do të jenë në gjendje të vendosen këtu .

*Emrat janë ndryshuar

/e.d