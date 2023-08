“Është e gjitha për Shqipërinë” për shumë italianë këtë verë, përfshirë edhe kryeministren Giorgia Meloni.

Kështu e ka nisur artikullin “The Guardian” kushtuar Shqipërisë, dhe jehonës turistike në vendin tonë, vizitën e kryeministres së Italisë Giorgia Meloni dhe zgjedhjen e shumë italianëve për ti kaluar pushimet në shtetin fqinj.

Kryeministrja u largua nga një shtëpi ferme e rrethuar nga pemë ulliri në Puglia dhe hipi në një traget të mbushur me turistë këtë javë për në Vlorë, një qytet shqiptar, plazhet e të cilit rivalizojnë me ato të rajonit jugor të Italisë në anën e kundërt të Adriatikut, vazhdon artikulli.

Katalizatori për udhëtimin e saj të shkurtër dhe të minutës së fundit ishte zbulimi se mijëra italianë i kanë shmangur shezlonget e vendit të tyre të shtrenjta për vendin ballkanik këtë vit, një trend që ka pakënaqur disa zyrtarë të qeverisë italiane.

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, ndezi debatin pasi u mburr në rrjetet sociale për “pushtimin” e “gati gjysmë milioni” turistëve italianë. Ai e ilustroi çështjen duke krahasuar një foto të një trageti të mbushur plot që mbërrin në vendin e tij me një nga Vlora, anija mallrash që mbante rreth 20,000 refugjatë shqiptarë që u larguan në drejtim të kundërt më 8 gusht 1991.

“Ajo doli [nga trageti] me një grup të madh italianësh që dukeshin shumë krenarë për shoqëruesen e tyre të veçantë të udhëtimit dhe po brohorisnin teksa ajo zbriste”, tha Rama për Guardian. “Ajo çfarë është e mrekullueshme për Giorgia është se ajo është autentike dhe shumë e drejtpërdrejtë – ajo që shihni është ajo që merrni. Fjalët e saj të para pasi e shoqërova në vendin ku qëndroi ishin: ‘Sa i bukur është ky qytet!’

Italianët dhe turistë të tjerë europianë po vërshojnë në turma drejt Shqipërisë, një nga vendet më të varfra të Europës, imazhi i së cilës është përlyer prej kohësh nga korrupsioni dhe krimi i organizuar. Po, ata tërhiqen nga plazhet dhe malet. Por ata janë kryesisht të magjepsur, siç pranon Rama, nga kostot e lira të vendit.

Pushuesit italianë, veçanërisht ata në Puglia, janë acaruar gjithnjë e më shumë këtë verë nga kostot ndonjëherë të tepruara.

Kostoja mesatare e marrjes me qira të dy shezlongeve dhe një çadre është midis 35 € dhe 50 € në ditë në Puglia – dukshëm më e lartë se në Shqipëri, ku është më shumë se 10 €.

“Çmimet më të ulëta këtu padyshim që e bëjnë magjinë e tyre, por mendoj se është më shumë se vetëm çmimet”, tha Rama. “Shqipëria ka hequr qafe më në fund stigmën e tmerrshme të viteve ’90 që na persekutoi për kaq shumë vite. Shqipëria është tashmë destinacioni i ri turistik që do të zbulohet në Mesdhe.”

Ndër ata që udhëtonin për herë të parë në Shqipëri ishte Alessandro, një 32-vjeçar që jeton në Bolonjë, por u rrit në Salento, një zonë e Puglias në thembër të çizmes së Italisë, e njohur për plazhet e saj të paprishur. Ai dhe e dashura e tij e nisën udhëtimin e tyre këtë fundjavë me një vizitë në lumin e Shalës në veri para se të niseshin për në bregdet.

“Ne gjithmonë na pëlqen të vizitojmë vende të ndryshme dhe mua më pëlqen shumë Evropa Lindore, kështu që vetë vendi është motivi i parë,” tha ai. “E dyta është çmimi. Edhe shumë kolegë të mi shkojnë në Shqipëri sepse është më lirë se Puglia, apo Siçilia, Sardenja dhe Toskana. Ato janë të gjitha të bukura, por të gjitha kushtojnë shumë më tepër këtë vit.”

Ndërsa numri i turistëve të huaj në Itali është rritur këtë vit krahasuar me vitin 2022, udhëtimet e brendshme janë ulur deri në 30% , sipas shifrave të këtij muaji nga shoqata e turizmit, Federturismo. Disa italianë kanë hequr dorë fare nga pushimet për shkak të kostos së lartë të jetesës, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur destinacione më të lira edhe nëse kjo nënkupton pagesën e fluturimeve apo trageteve. Demoskopia, instituti i kërkimit, tha se kostoja e një pushimi në Itali ishte rritur me një mesatare prej 9% krahasuar me vitin 2022.

Edhe pse shqiptarët vazhdojnë të largohen nga vendi i tyre, të shtyrë kryesisht nga varfëria dhe korrupsioni, vendi po tërhiq vizitorë spanjollë, britanikë, amerikanë “e madje edhe australianë”, tha Rama.

Rama është fokusuar shumë te turizmi vitet e fundit. Hotele të reja kanë dalë dhe një aeroport pritet të hapet në Vlorë vitin e ardhshëm. Shqipëria po bëhet gjithashtu gjithnjë e më e popullarizuar në mesin e udhëtarëve të rinj për skenën e saj të festave, me shtypin italian që e krahason atë me Rimini në vitet 1960.

“Ky është viti i parë që Tirana është e mbushur me njerëz gjatë gjithë vitit, me shumë të rinj që vijnë për të shijuar jetën e natës,” tha Frenkli Prengaj, menaxher i agjencisë turistike Discover Albania në kryeqytetin shqiptar. “Është plot me italianë, spanjollë dhe anglezë. Shqipëria sot ofron një shërbim turistik më të mirë se sa, të themi, pesë apo 10 vjet më parë – dhe fjala kyçe është ‘e lirë’.

Francesco Lollobrigida, ministri i Bujqësisë i Italisë dhe kunati i Melonit, i cili pushoi me të në Puglia, kundërshtoi përpjekjen e Shqipërisë për të konkurruar me Italinë.

“Ne duhet të shpjegojmë se cilësia shpërblehet,” u tha ai gazetarëve . “Prandaj, kur dikush paguan më shumë, do të thotë se ai merr më shumë. Puglia është një përsosmëri… me sa duket, ka vende në bregdetin e Adriatikut që aspirojnë të kenë të njëjtën prirje për të mirëpritur turistët në të njëjtën mënyrë që ka Pulia. Por ajo që gjen në Pulia nuk mund të gjendet atje.”

Ndërkohë, Matteo Salvini, zëvendëskryeministri i Italisë, dukej se po udhëtonte nga zgjedhja e tij e zakonshme për pushimet veriore në Polignano a Mare, një vend ikonik plazhi në Puglia, për të ndarë një selfie me të dashurën e tij në të cilën ai deklaroi: “Che meraviglia !” (sa e mrekullueshme).

Por italianët jo vetëm që po pushojnë vetëm në Shqipëri, por shumë jetojnë atje, të tërhequr nga kostoja më e ulët e jetesës dhe taksat.

“Ka kaq shumë italianë këtu tani sa bëjmë shaka se Shqipëria është rajoni i 21-të i Italisë,” tha Amos Ballico, një operator turistik për Discover Albania, me origjinë nga Veneto. “Dikur ishin kryesisht pensionistë, por tani po vijnë të gjithë”.

Ai tha se vendi tërhoqi shumë nga jugu, kryesisht për shkak të afërsisë dhe marrëdhënieve historike midis të dyve.

Disa njerëz panë postimin e Ramës që krahasonte turistët italianë me shqiptarët e arratisur në Itali në ofensivën e viteve ’90.

“Njerëzve që nuk mund të buzëqeshin dhe ta marrin veten shumë seriozisht, humbasin një pjesë të madhe të dhuratës së mrekullueshme të jetës,” tha ai. “Por pavarësisht kësaj pakice të zhurmshme, postimi ishte vetëm një buzëqeshje në një moment emocionues në rrugëtimin tonë drejt një të ardhmeje më të ndritshme. Tridhjetë vjet më parë ne po shpëtonim nga ferri dhe u shfaqëm në brigjet italiane duke u dukur si të huaj nga një planet tjetër. Në ditët e sotme italianët po shfaqen në brigjet tona… duke pushtuar Shqipërinë butësisht dhe ëmbël.”

/f.stafa