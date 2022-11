Nga Rajeev Syaland, Aina J Khan, The Guardian

Kryeministri shqiptar ka akuzuar qeverinë e Rishi Sunak për përdorimin e qytetarëve të vendit të tij si koka turku për të justifikuar politikat e dështuara të imigracionit, pas komenteve kritike të ministres së Brendshme Suella Braverman për azilkërkuesit shqiptarë.

Edi Rama shkroi se Britania e Madhe po sulmonte padrejtësisht shqiptarët “si shkaku i krimit të Britanisë dhe problemeve kufitare”. Në një seri postimesh në Twitter, ai i bëri thirrje Mbretërisë së Bashkuar që “të luftojë bandat e krimit të të gjitha kombësive dhe të ndalojë diskriminimin [kundër] shqiptarëve”.

Ndërhyrja e tij mund të sjellë telashe për qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, e cila po përpiqet të përmirësojë marrëdhëniet me Shqipërinë, ndërsa kërkon të kthejë mijëra njerëz që kanë mbërritur së fundmi me varka të vogla. Robert Jenrick, ministri i imigracionit, do të vizitojë Tiranën brenda disa javësh për të diskutuar kthimin e disa azilkërkuesve.

Ai vjen pas një sërë komentesh nga ministrat dhe zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar që pretendonin se shqiptarët qëndronin pas një stuhie të fundit të mbërritjeve me varka të vogla përgjatë Kanalit dhe se shumë prej tyre ishin të përfshirë ose viktima të krimit të organizuar.

Rama, një politikan i qendrës së majtë dhe kryeministër që nga viti 2013, shkroi: “Sulmi ndaj shqiptarëve (siç bënë disa me turp kur luftuan për Brexit) si shkaku i krimit të Britanisë dhe problemeve kufitare, e bën retorikën e lehtë, por injoron faktet reale. Të përsërisësh të njëjtat gjëra dhe të presësh rezultate të ndryshme, është çmenduri (mund t’I referohemi Ajnshtajnit!).

“70% e 140,000 shqiptarëve që janë shpërngulur në Britaninë e Madhe jetonin në Itali dhe Greqi. 1200 prej tyre janë biznesmenë. Shqiptarët në Britaninë e Madhe punojnë shumë dhe paguajnë taksa. Britania e Madhe duhet të luftojë bandat e krimit të të gjitha kombësive dhe të ndalojë diskriminimin [kundër] shqiptarëve për të justifikuar dështimet e politikave.”

Braverman zemëroi shumë shqiptarë duke rritur pretendimet për qytetarët e tyre, gjatë një fjalimi në parlament, ditën e hënë. “Nëse Laburistët do të ishin në krye, ata do të lejonin të gjithë kriminelët shqiptarë të vinin në këtë vend, do të lejonin të gjitha varkat e vogla të vinin në Britaninë e Madhe, do të hapnin kufijtë tanë dhe do të minonin totalisht besimin e popullit britanik në kontrollin. sovranitetin tonë”, u tha ajo deputetëve.

Sekretarja e Brendshme, e cila është përballur me kritika të reja pasi pretendoi se bregdeti jugor i Anglisë po pushtohet nga azilkërkuesit, kritikoi gjithashtu azilkërkuesit shqiptarë në konferencën e partisë Konservatore muajin e kaluar. “Shumë prej tyre pretendojnë se janë trafikuar si skllevër modernë… e vërteta është se shumë prej tyre nuk janë skllevër modernë dhe pretendimet e tyre se janë trafikuar janë gënjeshtra,” tha ajo.

Shqetësimet për njerëzit që vinin në Mbretërinë e Bashkuar nga Shqipëria u rritën javën e kaluar pas një paralajmërimi të lëshuar nga Dan O’Mahoney, komandanti i taskforce kundër Klandestinëve në Ministrinë e Brendashme. O’Mahoney theksoi se kishte pasur një rritje “eksponenciale” të shqiptarëve që mbërrinin me varka të vogla, sepse bandat kriminale shqiptare kishin një “bazë” në Francën veriore dhe po lehtësonin kalimet.

Ai tha se numri i shqiptarëve që kaluan në Britaninë e Madhe këtë vit ishte “midis 1 dhe 2% e të gjithë popullsisë mashkullore të Shqipërisë” – një shifër që është kontestuar nga autoritetet shqiptare.

Shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe thonë se janë demonizuar nga sekretari i Brendshëm. Lea Ypi, një akademike dhe profesoreshë e njohur e shkencave politike në London School of Economics, tha se anëtarët e diasporës ishin “jashtëzakonisht të shqetësuar” nga komentet e ministrave, përfshirë Braverman.

“Po kërkohet një kokë turku të emigrantëve nga ministrat dhe shqiptarët rrezikojnë të jenë në shënjestër,” tha Ypi. “Vetë termi ‘pushtim’ që përdoret nga sekretari i Brendshëm nuk shkon. Është gjuhë nxitëse dhe po përdoret kundër një komuniteti të caktuar. Kur vendos diçka të tillë në sferën publike, ajo monopolizon vëmendjen dhe i bën njerëzit të paaftë të zhvillojnë një bisedë për një komb të tërë që nuk i sheh ata apo njerëzit e tyre si burim rreziku.

“Ajo veçon një grup minoriteti, i cili është shumë mirë i integruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe na ka bërë objekt ksenofobie. Qytetarët tanë po vijen në shënjestër. Është një diskurs i fajësimit të emigrantëve për problemet që janë të qeverisë”.

Në Britaninë e Madhe jetojnë rreth 140 mijë qytetarë me origjinë shqiptare. Rreth 90,000 prej tyre erdhën midis 2008 dhe 2013 dhe dhjetëra mijëra erdhën midis 1991 dhe 2008, pasi ishin bërë shtetas të BE-së, shpesh në Itali ose Greqi.

Në Britani ka rreth 1300 biznese të drejtuara nga shqiptarët ku, shumica e të cilave janë në Londër, ku ka dhe 58 shkolla e kurse të gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve.

Rama tha se retorika e Mbretërisë së Bashkuar mund të përfundojë “duke dënuar të pafajshmit” dhe ju referuar rastit të Gjermanisë, e cila kur u dynd nga refugjatët, thjesht përmirësoi kapacitetet e saj.

Rama shkroi: “Ne kemi për detyrë të luftojmë krimin në vendin tonë dhe po e bëjmë këtë me vendosmëri, pasi bashkëpunojmë ngushtë edhe me të tjerët. Gati për të punuar ngushtë me Mbretërinë e Bashkuar, por faktet janë kokëfortë. Kështu duhet të jetë edhe respekti i ndërsjellë.”

Ndërhyrja e kryeministrit vjen një ditë pasi një gjeneral britanik i caktuar për të goditur emigrantët shqiptarë vizitoi Tiranën,. Gjenerallejtënant Stuart Skeates u takua me zyrtarë shqiptarë në rolin e tij si koordinator i posaçëm për migracionin e paligjshëm shqiptar për të diskutuar për përshpejtimin e largimeve.

Zhgënjimi kryesor në Tiranë është dështimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të zbatuar një marrëveshje për dëbimet e shpejta të shqiptarëve që mbërrijnë ilegalisht nëpërmjet një vendi të tretë të sigurt. Mungesa e progresit në marrëveshje është në kontrast me marrëveshje të ngjashme që Shqipëria ka nënshkruar me Francën dhe Gjermaninë.

Braverman u tha deputetëve se ishin veçanërisht të rinjtë beqarë nga Shqipëria, të cilët “ose ishin pjesë e bandave të organizuara kriminale dhe siguruan udhëtimin e tyre përmes atyre mjeteve të liga, ose ata po vijnë këtu dhe po marrin pjesë në aktivitete kriminale, veçanërisht të lidhura me drogën e trafiqe të tjera”.

Një zëdhënës i qeverisë tha: “Ne jemi gjithmonë duke punuar jashtëzakonisht ngushtë me partnerët tanë shqiptarë për një sërë çështjesh dhe jemi të përkushtuar të ndërtojmë bashkëpunimin tonë deri më sot, duke përfshirë trajtimin e migracionit të paligjshëm.

“Kjo përfshin bashkëpunimin e shkëlqyer operacional me zbatimin e ligjit shqiptar dhe marrëveshjen tonë të ripranimit, e cila ka parë tashmë mbi 1000 shkelës të shtetasve të huaj shqiptarë dhe të tjerë të kthyer.

“Duke punuar së bashku, ne do të vazhdojmë të shfrytëzojmë çdo mundësi për të kapur aktivitetet e bandave të organizuara kriminale dhe kontrabandistëve të njerëzve.”/TemA