Modelja Kejvina Kthella është ndër banoret më të përfolura në shtëpinë e “Big Brother”. Duket se menjëherë ajo ka fituar vëmendjen e publikut, por edhe të banorëve të tjerë.

Por, duket se interesi i modeles është pikërisht për Kristin. Kujtojmë se djali i Robert Aliajt ka deklaruar se jashtë ka një lidhje dhe një person që e pret, ndaj edhe zgjedh të qëndrojë sa më larg femrave.

Por, duket se Kejvina është e vendosur ta bëjë për vete. Modelja ka shkaktuar humor me veprimin e saj të fundit brenda shtëpisë së BBV kur i ka hyrë në shtrat gjatë natës Kristi Aliajt. Ajo ishte në përpjekje për t’i bërë një lojë, por pasi pa që nuk e kishte arrirë qëllimin e saj, tha që Kristi nuk ia vlen.

“Më fal se paskam ngatërruar shtrat, nuk është shtrati im”. Teksa drejtohet nga dhoma dhe thotë më pas “s’ia vlen ky moj të thashë”.

Megjithatë, Kejvina duket e vendosur për të fjetur me Krist Aliajn në shtëpinë e “Big Brother VIP Albania”. Gjatë gjithë kohës, ajo ka vijuar me ngacmime ndaj Kristit.

“O do fle me ty sonte, o ti nuk do flesh fare, o do flemë bashkë, ose do rrimë zgjuar”, tha modelja.

Nga ana tjetër, Kristi iu përgjigj ftohtë kësaj ftese: “Po mirë, nuk po fle fare!”. Ajo që duket si lojë brenda shtëpisë, jashtë perceptohet se në fakt modelja e pëlqen Kristin dhe ka nisur ta joshë atë.

Ndërkaq, modelja nuk i ka ndalur edhe provokimet e drejtpërdrejta ndaj tij “Dua edhe salsiçe…”, tha Kejvina gjatë bisedës me banorët, batutë që ka shkaktuar shumë të qeshura mes tyre.

Duket se gjithë kjo situatë ka sjellë edhe reagimin e babait të Kristit, artistit, Robert Aliaj.

Roberti së fundmi ka treguar se Kristi nuk është i lidhur. Sipas Robertit kjo është një strategji e Kristit për të mbajtur larg femrat që nuk i pëlqejnë.

“Mua më pëlqeu një gjë te Kristi, që edhe pse Kristi praktikisht nuk është se ka ndonjë lidhje serioze me kaq sa di unë, se unë jam baba i vet dhe i di të gjitha se e kam si shok. Unë e vlerësova këtë gjë dhe më erdhi mirë që ai kur e pa që nuk kishte gjë për Kristin, nuk pa që të kishte ndonjë femër që Kristi të bënte dhe ndonjë lloj loje dhe do mbetej publike, por të paktën ishte një femër që ja vlente, Kristi tha që unë jam i lidhur.

Domethënë, ishte strategji e paparë ajo, me refuzu ato që s’i duken si femra atij. Kristi gjuan për femra, nuk gjuan për silikon, është si baba i vet”, tha Robert Aliaj për “Syri tv”.

Duket se Kristi ka zgjedhur këtë strategji për të qëndruar larg vëmendjes së femrave, por ende nuk ia ka dalë.

Megjithatë, ngacmimet mes Kristit dhe Kejvinës nuk kanë munguar. Kristi është shprehur në mënyrë ironike se si është të jesh i martuar me Kejvinën dhe normale që Kejvina nuk e la pa përgjigje.

“Imagjino ta kesh Kejvinën grua”. E duket se përgjigja e modeles nuk ka munguar. “Lum ai.. me siguri nuk do mërzitet kurrë se çdo ditë do i dukem një njeri ndryshe”.

Por, brenda shtëpisë, duket se kjo marrëdhënie po shkon drejt një lidhjeje. Kejvina në një bisedë me banorët tha që nuk ka thënë që do të lidhet me Kristin. Olta ia ktheu se drejt këtij muhabeti po shkojnë. Kejvina u shpreh që njerëzit që nuk flasin ka qejf t’i zbuloëj, “jam pak kurioze si tip”.

Armaldo ka qenë i parë që e ka kuptuar që kjo është një strategji nga Kristi për të mbajtur femrat larg.

“Mbase mos nuk ka njeri që e pret jashtë mund të jetë dhe strategji për t’u bërë interesant”. Megjithatë, Kristi e ka përgënjeshtruar tenorit, duke u shprehur se nuk ka interes ta bëjë një gjë të tillë./m.j