Dera simbolizon marrëdhënien tuaj me përvojat e reja dhe të reja. Nëse do të ishte e thjeshtë, atëherë me siguri nuk do të kishit frikë nga ndonjë sfidë e re dhe do të provonit fatin në gjëra dhe situata të reja pa u menduar 2 herë. Nëse ende e keni të vështirë ta gjeni, atëherë me siguri nuk arrini të identifikoni lehtësisht se çfarë duhet të bëni në të ardhmen. Nëse dera është e madhe dhe e frikshme, atëherë me siguri keni frikë nga e panjohura dhe është e vështirë të lini pas zonën tuaj të rehatisë.