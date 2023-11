A mund ta përmirësojë jetën tuaj heqja dorë nga rrjetet sociale për një javë? Një studim shkencor i publikuar në “PLoS ONE”, tregoi se heqja dorë nga rrjetet sociale për një javë pati efekte “të përziera” dhe të kundërta në mirëqenien e pjesëmarrësve në studim. Megjithatë, studimi sqaroi se një ndalim i papritur në mediat sociale nuk ka të njëjtin efekt tek ata që e përdorin gjerësisht, si ndalimi i një substance nga e cila jemi të varur.

Një ekip psikologësh nga Universiteti i Durhamit, në Mbretërinë e Bashkuar, u kërkoi 51 studentëve të moshës 18 deri në 25 vjeç, të cilët përdornin mediat sociale të moderuara deri në intensive, të përmbaheshin nga përdorimi i tyre për një javë, për të kuptuar, nëse ndërprerja e papritur e këtij zakoni pati efekte te pjesëmarrësit të krahasueshme me një krizë tërheqjeje dhe nga ana tjetër, deri në çfarë mase një detoksikim digjital mund të përmirësojë humorin dhe mirëqenien.

Edhe pse ishte një periudhë e shkurtër pauze, vetëm 7 ditë dhe e pjesshme, rezultatet e studimit i befasuan pjesërisht shkencëtarët.

Mungesa e përkohshme nga mediat sociale nuk ka prodhuar as simptomat e pritshme tek ata që vuajnë nga një formë varësie, as efektet pozitive në humor që shpresohej të arriheshin. Në vend që të vëzhgonte një prirje përgjithësisht pozitive ose përgjithësisht negative në mirëqenien e pjesëmarrësve, ekipi vëzhgoi efekte të kundërta, të tilla si një ulje e humorit të keq dhe mërzisë gjatë ndërhyrjes, por edhe një ulje të ndjenjave pozitive para pushimit deri në fund të detoksifikimit.

Një shpjegim i mundshëm për uljen e ndjenjave pozitive është mundësia e reduktuar, në këtë javë izolimi nga bota virtuale, për të marrë miratimin social përmes pëlqimeve, komenteve pozitive dhe ndjekësve të fituar. Në të njëjtën kohë, pa mediat sociale ka pasur mungesë të mundësive për krahasime kundërproduktive dhe ankth social që zgjojnë emocione negative kur jemi online.

Prandaj, studiuesit e konsiderojnë këtë përjashtim nga përdorimi jo si një rikthim, por më tepër si provë se sa media sociale është pjesë e mënyrës sonë të komunikimit sot, edhe sepse, siç kanë treguar testet e dorëzuara te vullnetarët, shkurtimi masiv në përdorimin e mediat sociale nuk pati pasoja negative në gjendjen shpirtërore, as nuk u gjetën efekte të dëshirës apo dëshirës impulsive për mediat sociale as edhe tek ata që kishin marrëdhënien më problematike me mediat sociale.