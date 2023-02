Numri i të vdekurve nga tërmeti shkatërrues, i cili sot i kaloi 28,000 të vdekur në Turqi dhe Siri, do të “dyfishohet” dhe kërcënon të rritet “edhe më shumë”, paralajmëroi Martin Griffiths nga OKB.

Griffiths, një zyrtar i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përgjegjës për koordinimin e operacioneve humanitare, shkoi dje të shtunën në qytetin e Kahramanmaras, pranë epiqendrës së tërmetit 7.8 ballë të 6 shkurtit , i cili mori jetën e 24,617 civilëve në Turqia dhe 3,547 të tjerë në Siri, ose gjithsej 28,191 persona, sipas të dhënave më të fundit, ende të përkohshme nga të dy vendet.

“Unë mendoj se është e vështirë të vlerësohet me saktësi (numri i vdekjeve), “ megjithatë, “Unë jam i sigurt se do të dyfishohet, nëse jo edhe më shumë ,” tha Griffiths për televizionin Sky News.

“Numërimi i vdekjeve nuk ka filluar ende,” shtoi ai.

Ata po kërkojnë një mrekulli në gërmadha

Dhjetëra mijëra punonjës shpëtimi vazhdojnë të kërkojnë rrënojat, mes motit të ftohtë që përkeqëson situatën për miliona viktima të tërmetit.

Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se të paktën 870,000 njerëz kanë nevojë urgjente për ndihmë ushqimore, ushqime të ngrohta, në Turqi dhe Siri. Vlerësohet se deri në 5.3 milionë njerëz kanë mbetur të pastrehë vetëm në Siri.

Gati 26 milionë njerëz janë prekur nga fatkeqësia, tha dje Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke apeluar për 42.8 milionë dollarë donacione për të financuar përpjekjet për të adresuar nevojat e menjëhershme shëndetësore.

Sipas Agjencisë së Reagimit ndaj Fatkeqësive të Turqisë (AFAD), më shumë se 32,000 anëtarë të ekipeve turke të shpëtimit janë përfshirë në kërkim, të cilëve u janë shtuar 8,294 anëtarë të ekipeve të shpëtimit dhe agjencive të ndihmës nga jashtë.

“Së shpejti, njerëzit e ngarkuar me operacionet e kërkim-shpëtimit do t’i lënë vendin punëtorëve të organizatave humanitare, detyra e të cilëve do të jetë të kujdesen për numrin jashtëzakonisht të madh të njerëzve që u prekën në muajt e ardhshëm,” tha Griffiths në një video e ngarkuar në llogarinë e tij në Twitter.

/e.d