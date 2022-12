“Kjo ishte një ofertë shumë fisnike, shumë bujare nga ana e tij, për të cilën unë kam thënë që në fillim që do ti dal zot kandidatit që do të dalë fitues, për të fituar 14 Majin. Unë nuk kam hyrë në këtë gare për një post politik, apo garë personale, por sepse jam pjesë e këtij komuniteti dhe nëse ky komunitet është mirë, unë jam mrekulli atje ku jam.

Do doja vetëm që Tirana të ecë për mirë dhe do ta bëjmë këtë duke mbështetur z. Këlliçi. Do jem për ta ndihmuar aktivisht, atje ku do ta ketë ai nevojën. Por, të flasësh për nënkryetar kur jemi 5-6 muaj nga gara, nuk është vendi. Fillimisht një bashki duhet fituar, më pas duhet qeverisur. Unë kam thënë dhe e them që do ta mbështes, por jo kundrejt një “shpërblimi” me një post. Do jem aty ta këshilloj sa herë të ketë nevojë.”