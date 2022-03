“Teori konspirative të pabaza”/ A po kërkon Rusia pretekst për përdorimin e armëve kimike në Ukrainë?!

Kërkesa për të diskutuar aktivitetet biologjike ushtarake të SHBA-së në territorin e Ukrainës nxiti një paralajmërim amerikan përpara takimit se Rusia po kërkonte një pretekst për të justifikuar një sulm me armë biologjike ose kimike .

Përfaqësuesi rus, Vasily Nebenzya, pohoi se SHBA-ja po operonte qindra laboratorë në vende, përfshirë Ukrainën, pa mbikëqyrje ndërkombëtare. Ai citoi një vërejtje të Victoria Nuland, një zyrtare e lartë në Departamentin e Shtetit të SHBA, në lidhje me laboratorët e kërkimit mjekësor në Ukrainë . Ajo i tha një komiteti të Senatit këtë javë se SHBA ishte mjaft e shqetësuar se trupat ruse, forcat ruse, mund të kërkojnë të marrin kontrollin e laboratorëve.

Nebenzya tha se kërcënimet biologjike, për shkak të natyrës të tyre nuk njohin kufij”dhe pretendoi se SHBA i kishte rezistuar mbikëqyrjes ndërkombëtare të laboratorëve që po operonte. “Kjo mund të na çojë në mendimin se SHBA ka diçka për të fshehur,” tha ai.

Ai tha se protestat amerikane mbi akuzat e tyre “kujtuan thënien ruse:

“Një mendje fajtore nuk është kurrë e qetë”. Ai u kërkoi përfaqësuesve të mbanin mend “kontejnerin e treguar nga Colin Powell këtu në këtë dhomë” – një referencë për fjalimin e vitit 2003 të sekretarit të shtetit të atëhershëm të SHBA-së, duke paraqitur prova të supozuara se Iraku posedonte armë të shkatërrimit në masë.

Përpara prezantimit të Rusisë, përfaqësuesja e lartë e OKB-së për çështjet e çarmatimit, Izumi Nakamitsu, i kishte thënë këshillit se ajo nuk ishte në dijeni të ndonjë programi të armëve biologjike ose kimike në Ukrainë. Nebenyza u përgjigj se “kjo nuk do të thotë se ata nuk ekzistonin në fakt”.

SHBA dhe Ukraina i përqeshën pretendimet. Linda Thomas-Greenfield, ambasadorja e SHBA, tha se Ukraina “operon laboratorët e saj të shëndetit publik” për të “zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje si Covid-19” dhe se “SHBA-ja e ka ndihmuar Ukrainën që ta bëjë këtë në mënyrë të sigurt dhe të sigurt”.

Ajo tha se ishte “Rusia ajo që ka mbajtur prej kohësh një program të armëve biologjike në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar” dhe se kishte një histori të përdorimit të armëve kimike.

“Ne jemi thellësisht të shqetësuar se thirrja e Rusisë për këtë takim është një përpjekje e mundshme e flamurit fals në veprim.

Rusia ka një histori të akuzave të rreme të vendeve të tjera për vetë shkeljet që vetë Rusia po kryen. Dhe duke pasur parasysh këtë, ne kemi shqetësime serioze se Rusia mund të planifikojë të përdorë agjentë kimikë ose biologjikë kundër popullit ukrainas.

Britania paralajmëroi se çdo përdorim rus i armëve kimike do të çonte në një “përgjigje në rritje dramatike” nga Perëndimi. Boris Johnson shprehu shqetësimin të enjten se regjimi “barbar” i Rusisë mund të përgatitet të përdorë armë kimike në Ukrainë, pas paralajmërimeve të ngjashme nga Uashingtoni.

Dame Barbara Woodward, ambasadorja britanike në OKB, akuzoi Rusinë për përdorimin e këshillit për të transmetuar “një seri teorish konspirative të egra, krejtësisht të pabaza dhe të papërgjegjshme. E thënë në mënyrë diplomatike, janë absurditet të plotë. Nuk ka asnjë copëz dëshmi të besueshme se Ukraina ka një program të armëve biologjike.”

Megjithatë, Kina, aleati prej kohësh i Rusisë në këshill, shprehu shqetësim për pretendimet e saj. “Kina ka vërejtur me shqetësim informacionin përkatës të lëshuar nga Rusia,” i tha këshillit ambasadori i saj Zhang Jun. Ai gjithashtu mohoi pretendimet e ambasadorit amerikan se Kina “po përhapte informacion në mbështetje të pretendimeve të egra të Rusisë”.

Ai tha: “Pretendimet e ngritura nga Rusia duhet të adresohen siç duhet”.

Ambasadori i Ukrainës, Sergiy Kyslytsya, tha se sistemi shëndetësor i vendit të tij ishte “plotësisht në përputhje me detyrimet ndërkombëtare” dhe hodhi poshtë pretendimet ruse si “një tufë deliri të çmendur nga Putini dhe pasardhësit e tij”.

Përpara takimit në Nju Jork, liderët evropianë që u mblodhën në Versajë u vendosën për të vendosur një grup të katërt “masive” sanksionesh kundër Moskës, por Presidenti Zelensky tha se përpjekjet e BE-së për të ndihmuar Ukrainën ishin shumë më pak se çfarë i nevojitej vendit të tij për të shmangur Rusinë. pushtimin.

27 liderët e BE-së refuzuan në samit të miratojnë kërkesën e tij që vendit të tij t’i jepet një rrugë e shpejtë drejt anëtarësimit në bllok.

Zelensky shprehu zhgënjimin e tij ndërsa liderët miratuan një valë të re masash për të rritur dhimbjen për ekonominë ruse ndërsa forcat ruse rritin bombardimet e tyre ndaj civilëve. Midis tyre, BE-ja do të revokojë trajtimin e privilegjuar tregtar dhe ekonomik të Moskës në një veprim të përbashkët me Uashingtonin dhe grupin G7 të vendeve të industrializuara. Ajo do të godasë përdorimin e saj të kripto-aseteve dhe do të ndalojë eksportet në Rusi të mallrave luksoze të BE-së dhe importin e mallrave të hekurit dhe çelikut.

Vendet e G7 thanë se do t’i jepnin fund marrëdhënieve normale tregtare me Rusinë. Në Mbretërinë e Bashkuar, masa do t’i lejojë ministrat të vlerësojnë në mënyrë efektive eksportet ruse si vodka, plehrat dhe prodhimet bujqësore.

Sipas rregullave ekzistuese të tregtisë ndërkombëtare, Britania nuk mund të vendosë tarifa më të mëdha për eksportet ruse sesa për produktet e vendeve të tjera sipas parimit të “kombit më të favorizuar” në Organizatën Botërore të Tregtisë.

Megjithatë, aleatët perëndimorë synojnë të përdorin një përjashtim në legjislacionin e OBT-së që i lejon anëtarët të ndërmarrin veprime për të “mbrojtur interesat e tyre të sigurisë” gjatë një lufte, pergatiti BW.