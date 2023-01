Një shtetas shqiptar është arrestuar nga Policia në kufirin serbo-hungarez, pasi ka tentuar të kalojë mbi 10 kilogramë heroinë, kodeinë dhe morfinë.

Sipas raportimit të mediave hungareze qëllimi i shqiptarit ishte të trafikonte drogërat e nisura nga Shqipëria deri në Francë.

Gjithashtu ai akuzohet për veprën e trafikimit të narkotikëve, i cili tashmë pritet të njihet me vendimin e gjykatës në lidhje me masën e sigurisë që do merret ndaj tij.

