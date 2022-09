Sipas burimeve pranë çiftit, një armëpushim do të rregullonte marrëdhëniet mes Francesco Totti dhe Ilary Blasi.

Pas intervistës së nxehtë të dhënë nga ish-kapiteni për Corriere, marrëdhëniet janë të tensionuara: pavarësisht se jetonin nën të njëjtën çati, të dy i kanë patur marrëdhëniet në minimum, duke bërë efektivisht dy jetë të ndara. Ndryshe është edhe mënyra e tyre e trajtimit të kësaj faze delikate, afër mbylljes, në mënyrën më të qytetëruar të mundshme, të 17 viteve martesë që askush nuk do ta mendonte se do t’i shihnin ndonjëherë drejt fundit.

Ndërsa Francesco Totti është zhdukur nga rrjetet sociale dhe jeta publike, duke i lejuar vetes vetëm luksin të shoqërojë Chanel, Isabel dhe Cristian në shkollë në stërvitje – ndërkohë që vazhdon të shoqërohet me Noemi Bocchi-n -, Ilary Blasi, ka qenë shumë aktive edhe në mediat sociale edhe në jetën publike.

Pas intervistës së të shoqit, Blasi u shfaq në Operën e Romës si daljen e saj të parë publike. E veshur me të zeza, Ilary shoqërohej me mikeshën e saj Eleonora Abbagnato dhe Noemi Bonomo. Për momentin, tensioni mes çiftit është në ajër, për të mos përmendur nyjen më të mprehtë të pyetjes: ndarja konsensuale aq e dëshiruar nga Totti duket, tani për tani, e pamundur. “Faji” i Ilary Blasi-t, e cila ka refuzuar të gjitha marrëveshjet e propozuara nga ish-bashkëshorti dhe avokatët e tij Antonio Conte dhe Annamaria Bernardini de Pace, duke mbetur e vendosur në qëndrimet e saj.

Menaxhimi i aseteve prej 110 milionë eurosh të çiftit, nga ana tjetër, duket i vështirë. Francesco Totti me të vërtetë shpresonte të mos arrinte në një ndarje gjyqësore, duke zgjedhur një zgjidhje pa dhimbje dhe të shpejtë, veçanërisht për fëmijët. Intervista e tij me Corriere që sipas disave ishte një autogol i bujshëm për besueshmërinë e Pupone erdhi pas refuzimit të vazhdueshëm të Ilary për çdo rinisje të dialogut. Ndërkohë të gjithë po pyesin se cila do të jetë lëvizja e radhës e Ilary Blasi: sipas zërave prezantuesja do të zgjedhë të flasë me Verissimo, por ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar.

g.kosovari