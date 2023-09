Ish-kandidatit për kreun e Partisë Demokratike, Fatbardh Kadilli, komentoi këtë të martë në Euronews Albania zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike dhe bashkimin e grupimit të Bardhit me atë të Berishës.

Kadilli sulmoi ashpër Gazment Bardhin të cilin e cilësoi si një jurist dhe jo si politikan.

Sipas tij një person që e fillon politikën si ministër nuk është politikan i mirëfilltë. Ai shtoi se grupimi i Bardhit duhet të flasë publikisht dhe të tregojë arsyet pse u bashkua me Sali Berishën dhe a janë me amerikanë apo jo.

“Këtu nuk ka politikë fare. Kur një njeri e fillon politikën nga ministër, nuk është politikan. Kur nuk është politikan mos prisni një arsyetim politik, maksimumi të luan me procedura se deri te juristi shkon.

Ata mbrapa nuk iu dihen as emrat, më vjen keq se i kam kolegë një pjesë prej tyre por nuk kanë folur kurrë publikisht. Të thonë se përse lëvizën?! A janë me amerikanët apo janë me Berishën?”- tha Kadilli./m.j