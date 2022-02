Ish ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka reaguar në Facebook vetëm pak caste pasi Apeli i GJKKO vendosi ta dënojë me burg.

Me vetëm 2 rreshta, Tahiri i shprehte “dashurinë” të gjithë përkrahësve të tij, duke këmbëngulur se ishte i pafajshëm.

Ky postim po merr një “lumë” komentesh nga ndjekësit e tij, duke thyer të gjitha rekordet me postimet e mëparshme, ku ka nga ana që e mbështesin, ka të tjerë që i tregojnë me gisht armikun.

KOMENTET:

Komentuesi: Forca dhe kurajo! Rama me Velian te pabese thjesht i bejne qefin Berishes dhe Metes pasi te shihnin si rival. Respekt

Komentuesi: O Edi Rama po shoket fut burg dhe le jashte saliun e te tjeret turpp turp

Komentuesi: Suksese në jetë.

Komentuesi: Te pakten do mbash koken lart

Komentuesi: Thjesht nese ke informacione per te tjere , hidhi dhe merri me vete, mendoj se ke shume informacione, hidhi ne treg dhe merri me vete te pakten te shpetoje shqiperia.

Komentuesi: Aty e ke vendin , Te kalbesh mbrenda …Ska asnje burr nane asnje bir kurve te fuse tme fusin mbrenda ishin dikur fjalet tua …A Klysh K*rve ti …Do kesh pak Dhimbje dit e para ne burg po kaloje me qetesi

/b.h