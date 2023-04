E njohur si një nga gjuhët më të vjetra dhe më të rralla në botë, gjuha shqipe tërheq gjithnjë e më shumë të huajt që vijnë në Shqipëri. Në Durrës, Oriola përpiqet t’u mësojë sekretet për ta mësuar shpejt e mirë gjuhën tonë, po pa lënë pas dore gramatikën dhe shqiptimin që mbeten sfidë për “nxënësit” e saj.

“Ngaqë këta janë studentë nga kultura të ndryshme, patjetër përballja është shumë e vështirë, duke qenë se ka dhe nga Koreja e Jugut që ka një gjuhë krejt të ndryshme nga gjuhët indoevropiane ku përfshihemi ne. Po ajo që i bën ata të ecin përpara me gjuhën shqipe është dhe një dhunti që ata mund të kenë. Falë saj mund ta kapin gjuhën më shpejt.”- tha Oriola Tufa.

“Në fillim ishte shumë e vështirë se gramatika ishte e ndryshme nga spanjishtja, po tani kam 3 vjet dhe jam më e mirë në shqip.”

“Është e vështirë por është shumë qejf dhe njerëzit në Shqipëri janë shumë të mirë.”

“Dua të kuptoj njerëzit këtu, ndaj kam nisur të mësoj shqip. Jam nga Finlanda dhe prej dy muajsh ndodhem këtu. Gjuha ime finlandishtja është e vështirë, ndaj mund ta kuptoj më lehtë gramatikën tuaj.”

Edhe pse e vështirë, gramatika e shqipes nuk i step të huajtë që vijnë nga vende të ndryshme dhe përballen me kulturën shqiptare përmes gjuhës së saj. Me pak ore studimi dhe shumë biseda shoqërore me vendasit, ata po e mësojnë gjithnjë e më mirë gjuhën tonë. Shajen (Cheyenne) është nga Karolina e Jugut dhe ka vetëm 2 muaj që ka ardhur në Shqipëri si misionare.

“Është e vështirë, por është shumë qejf me njërëz në Shqipëri që janë shumë të mirë dhe duan të flasin me mua. Njerëzit janë shumë të dashur.”

Përmes gjuhës ata mësojnë më shumë dhe për kulturën, historinë dhe zakonet e shqiptarëve. Mateo nga Afrika e Jugut mbërriti në Shqipëri 16 vite më parë bashkë me familjen.

“Ne kishim dëgjuar më parë ca gjëra për Shqipërinë, për Skënderbeun dhe komunizmin dhe nisëm të studionim pak gjuhën. Kishim një CD po ca gjëra aty nuk ishin të drejta. Kam shumë qejf për të folur me njerëzit dhe çdo ditë jam në lokal me burrat e lagjes duke biseduar.

– Edhe ndonjë gotë raki?

– Jo, nuk pi raki, po kafe dhe çaj. Ata kanë qejf të pinë raki.”

Laki, një 26 vjeçar australian, që është martuar me dashuri thotë se ende nuk e kupton mirë konceptin e mblesërisë shqiptare.

“Për mua nuk shkon mirë dhe nuk e kuptoj bazën e kësaj në praktikë, po kjo vjen nga kultura ime. Më mirë me dashuri se është i vullnetshëm dhe të dy anët përkushtohen dhe ka një themel më të mirë për një marrëdhënie.”

Mësimi i gjuhës shqipe mbetet një sfidë e bukur në emër të bashkëjetesës me banorët dhe kulturën e vendit ku këta të huaj kanë zgjedhur të jetojnë përkohësisht, a përgjithmonë./TCH