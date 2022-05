Përveç Tiranës dhe Kukësit, në qarqet e tjera të Shqipërisë vdekjet po kalojnë numrin e lindjeve.

Nga viti në vit Shqipëria po regjistron shifra të ulta lindjesh duke sjellë një tkurrje të popullsisë shqiptare.

Trend ky që është konfirmuar edhe për 3-mujorin e parë të 2022.

Sipas të dhënave të INSTAT, në rang kombëtar lindjet janë ulur me 4.2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Shtesa natyrore e popullsisë në 3-mujorin e parë 2022 tregon se janë1.882 vdekje më shumë se sa lindje.

Sipas të dhënave nga 6.056 lindje tre muajt e parë të këtij viti, 2194 janë regjistruar vetëm në Tiranë, ndërkohë që qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 106 lindje në total.

Ajo që vihet re është se edhe vdekjet në rang vendi janë ulur. Të gjitha qarqet e vendit shënojnë ulje të numrit të vdekjeve, në krahasim me 3-mujorin e parë 2021, kur ishte edhe kulmi i pandemisë.

Qarku me numrin më të ulët të vdekjeve është Kukësi me 146 humbje jete, ndërsa qarku me numrin më të lartë është Tirana me 1.991 të tilla, kjo për shkak të numrit më të madh të popullsisë.

/a.r