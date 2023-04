Gjatë një bisede me Qetsorin, Luizi ka përmendur edhe Efin, i cili shprehet i prekur nga fjalët e saj, pasi dëgjoi në prime se e kishte ofenduar duke i përmendur të ëmën.

Luizi i thotë Qetsorit se nga ai moment që Efi e ofendoi, tashmë ajo lojën e ka me nënën e tij dhe jo më të.

Luizi: Efit i thashë me atë të mbrëmshmen, tash lojën e ke më nënën time, se ke me mua. Unë i thashë që ndonjë trim nuk jam, horr nuk jam, por të ma thoshte dikush jashtë atë fjalë “s’pje*dh as ty as nënën tënde”, sikur nuk shkon.

Qetsori: Një femër maksimumi që mund të thotë ajo është për të hapur një konflikt. Çfarë do shtojë një femër tjetër, do shajë nga të shtëpisë?

Luizi: Ka pasur femra këtu që kanë sharë edhe me libër shtëpie, Tea Trifoni./m.j