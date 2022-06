“Dua të them disa shifra që besoj janë domethënëse. Kur ne kemi nisur punën më nga afër e më intensivisht me qeveritë e Kosovës, kemi pasur një volum të shkëmbimeve tregtare 160 milionë euro, sot ky volum për vitin që lamë pas është 433 milionë euro. Kemi hyrë në zonën, ku shifrat marrin seriozisht, në krahasim me shifrën qesharake të fillimit, ndërkohë që vite të tëra ishin harxhuar në këtë drejtim. E dyta që dua të sjell në vëmendje është që sot në Shqipëri rezultojnë të regjistruara 1225 subjekte biznesi nga Kosova, 1081 prej të cilave janë në pronësi 100% e subjekteve të këtushme, ndërkohë që 145 të tjera janë pronësi e përbashkët me partnerë në Shqipëri. Investimet e Kosovës në Shqipëri, më 2917, 9 milionë euro, më 2021, 139 milionë euro. Besoj se është një shifër shumë domethënëse.