Bennett po koordinon përpjekjet e tij në krizë me Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Gjermaninë, tha një zyrtar izraelit.

Pas takimit të tij me Putinin, Bennett u nis për në Berlin për bisedime me kancelarin gjerman Olaf Scholz , tha zëdhënësi i tij dhe raportoi Reuters.

Presidenti francez Emmanuel Macro n kishte folur me Bennett përpara se ai të fluturonte për në Moskë për ta informuar mbi bisedat e tij me Putinin, tha Pallati Elysée.

Izraeli, me urdhër të Zelenskiy, ka ofruar të ndërmjetësojë në konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës , megjithëse zyrtarët më parë kanë minimizuar pritshmëritë për ndonjë përparim.

Në takimin e tyre tre-orësh në Kremlin, tha zyrtari izraelit, Bennett ngriti gjithashtu me Putinin çështjen e komunitetit të madh hebre të kapur në luftën në Ukrainë.

Izraeli do të dërgojë ekipe mjekësore në Ukrainë javën e ardhshme për të ngritur një spital fushor që do të ofrojë trajtim për refugjatët, tha Ministria e tij e Shëndetësisë.

Ndërsa Izraeli, një aleat i ngushtë i Shteteve të Bashkuara, ka dënuar pushtimin rus, ka shprehur solidaritetin me Kievin dhe ka dërguar ndihma humanitare në Ukrainë, ai ka thënë se do të mbajë kontakte me Moskën me shpresën për të ndihmuar në lehtësimin e krizës.

Izraeli, shtëpia e një popullsie të konsiderueshme emigrantësh nga ish-Bashkimi Sovjetik, është gjithashtu i ndërgjegjshëm për mbështetjen ushtarake të Moskës për presidentin Bashar al-Assad në Sirinë fqinje, ku Izraeli sulmon rregullisht objektivat ushtarake iraniane dhe të Hezbollahut.

Komunikimi me Moskën parandalon që forcat ruse dhe izraelite të shkëmbejnë zjarr aksidentalisht. Bennett dhe Putin diskutuan gjithashtu bisedimet në vazhdim midis fuqive botërore, duke përfshirë Rusinë dhe Iranin, për ringjalljen e një marrëveshjeje bërthamore të vitit 2015.

Rusia tha të shtunën se sanksionet perëndimore të vendosura ndaj saj për pushtimin e saj në Ukrainë ishin bërë një pengesë për marrëveshjen bërthamore të Iranit. Izraeli kundërshton çdo ringjallje të marrëveshjes.

Bennett, një hebre fetar, fluturoi për në Moskë duke shkelur ligjin e Shabatit, sepse judaizmi e lejon këtë kur qëllimi është ruajtja e jetës njerëzore, tha zëdhënësi i tij.

Ai shoqërohej nga ministri i tij i strehimit me origjinë ukrainase, Zeev Elkin . Elkin kishte shoqëruar në të kaluarën ish-kryeministrin Benjamin Netanyahu si përkthyes në bisedimet e tij me Putinin.