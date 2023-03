Deputetja demokrate Jorida Tabaku është përplasur sot në seancën plenare me ministren e Financave, Delina Ibrahimaj.

Gjatë interpelancës për fondin e rindërtimit, Tabaku tha se ministrja Ibrahimaj pyetjes së saj sesa ka kushtuar ky proces, i përgjigjet me foto.

Tabaku nuk i ka kursyer as ironitë, teksa kapi gafën e bërë nga ministrja, kur tha se nuk morën kredi të butë pasi pas tërmetit u bënë gati për pandeminë.

Tabaku tha se ministrja ka aftësi edhe të parashikojë se çfarë ndodh se cilat janë gjëmat që do ndodhin në vijim.

“Shpresoj që të ketë qenë një lapsus ai i ministres, dhe shpresoj të mos i ndodh gjë këtij vendi, por ministrja është kaq largpamëse sa parashikon dhe shumë gjëma që mund të ndodhin në vijim. Si mund t’i përgjigjet një pyetjeje sasa kushton, me një fotografi? Si mundet dikush që duhet të mbajë përgjegjësinë për buxhetin e shtetit, të sillen të gjithë si piktorë? A kemi shtetar apo jo? Arroganca dhe paaftësia nuk mund të jenë arsye që të abuzojmë me buxhetin e shtetit dhe për qëllime elektorale. Kjo ka ndodhur edhe me procesin e rindërtimit.

Nga Laçi më thanë se qytetarët që nuk kishin votuar për PS nuk janë dëmshpërblyer pas tërmetit. Pyes sa ka kushtuar procesi i rindërtimit dhe thotë se i çuam në hotele me 5 yje? Kë duhet të pyes unë? Si ka mundësi që është tenderuar 1.2 mld euro ndërkohë që siç tha ministrja janë paguar dhe shpenzuar rreth 700 mln euro… unë thash 400, po qënka dhe më e lartë. Kush mban përgjegjësi që ka hapur tendera dhe ka proceduar kur fondet nuk kanë qenë në buxhetin e shtetit?

Nga vendosja e kritereve për tenderat e rindërtimit, kanë përfituar vetëm 11 kompani. A ke keni ndonjë lidhje me ato kompani që kanë përfituar? A ka lidhje ish zv.kryeministri me ato kompani? Kjo ka ndodhur këtu, keni përdorur fatkeqësinë për biznes. Pati mundësi të parashikojë pandemisë dhe të thotë që pas tërmetit u desh të pëgatiteshim për pandeminë dhe ndaj si morëm kreditë e buta, ku e dije se do vinte pandemia?!

Raporti i OSBE/ODIHR por dhe raporte të tjera kanë thënë se është përdorur për arsye elektorale… kush mban përgjegjësi për bërjen biznes, për kërkimin e votës për jetën e shqiptarëve? Duhet të kesh kurajo të vish këtu dhe të thuash që ‘po procesi i rindërtimit kushton 43 mln për 2023, nevoja tha është 42 mld lekë’.

Por e dini sa ka llogaritur programi buxhetor afatmesëm? 0! E dini sa ka llogaritur buxheti i shtetit? 5 mld lekë! A je e paaftë po je arrogante nuk e di?! Atëherë ku do i gjesh këto para?!”, tha Tabaku.

Ministraja e Financave Delina Ibrahimaj iu përgjigj akuzave të deputetes Jorida Tabaku për mos transparencë për fondet e rindërtimit.

‘Ndihem e keqardhur që në të gjithë përgjigjen dëgjova vetëm paaftësi arrogancë e zgjedhur e pazgjedhur. Pra të mos merremi me kush ka zgjedhur dhe si ka zgjedhur. Po recitoni shifrat dhe nuk dëgjoni. Po thoni të pavërteta! Ishte e nevojshme që ndërhyrja të ishte emergjente. Ndihem e qetë për zbatimin e ligjit për procesin e rindërtimit. Kemi parashikuar një fond për 2023.- u shpreh Ibrahimaj.

/s.f