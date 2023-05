Bashkia e këtij qyteti historikisht është drejtuar nga socialistët. Rekordin me 3 mandate e ka pasur Baftjar Zeqo, 2003-2015. E që prej atij viti Bashkinë e drejton Armando Subashi, i cili në 14 maj është kandidat për mandatin e tretë, në gjurmët e Zeqos. Ndërkohë Koalicioni “Bashkë Fitojmë” kandidon me Zotin Evdar Kodheli, ndërsa Partia Demokratike e Alibeajt me Zonjën, Eriselda Zotaj Çelaj.