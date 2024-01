“Euro 2024” zë vendin qendror gjatë verës, ndërsa 24 kombe do të përpiqen për sukses në Gjermani. Ndërkohë, sezoni i Premier League do të vijë në një përfundim emocionues.

Tenisistët më të mirë në planet do të ndjekin gjithashtu lavdinë e Grand Slam-it në “Wimbledon” në korrik. Përpara aksionit, rezultatet janë parashikuar nga një superkompjuter dhe këtu janë rezultatet:

FUTBOLLI – Superkompjuteri i KingCasinoBonus ka parashikuar fituesit e “Euro 2024” përpara turneut. Anglia do të synojë t’i japë fund 58 viteve të lëndimit në Gjermani, pasi do të përballet me Danimarkën, Serbinë dhe Slloveninë.

Superkompjuteri pret një paraqitje të suksesshme për “Tre Luanët”, duke i bërë ata favorit për të fituar. Skuadra e Gareth Southgate e kalon Francën, me të cilën mund të përballet në gjysmëfinale, sipas parashikimit.

Ndërkohë, përfundimi i Premierligës është parashikuar nga BETSiE. Arsenali pritet të fitojë titullin e tyre të parë që nga viti 2004, ndjekur nga Manchester City dhe Liverpool. Aston Villa parashikohet të kompletojë “Top 4”, me Sheffield United, Luton dhe Burnley të zbritur pas 100.000 simulimeve.

OLBG ka parashikuar edhe fituesit e garave më të mëdha të kupave të vitit 2024. Manchester City i është dhënë një shans 33 për qind për të fituar FA Cup për të dytin vit radhazi, me një tjetër finale të derbit të Mançesterit të parashikuar. Liverpool është favorit për të fituar Carabao Cup përpara ndeshjes së tyre gjysmëfinale me Fulham në janar.

Arsenali mund të shijojë më shumë lavdi edhe në Evropë, pasi u zgjodh si favorit i lehtë ndaj Manchester Cityt në Champions League. “Topçinjve” u është dhënë një shans 22 për qind për lavdi, me 20 për qind për fituesit e trefishtë të Cityt dhe Bayern Munich me 15 për qind. Skuadra e Mikel Artetës do të përballet me Porton në 1/16, pasi fitoi grupin e tyre para Krishtlindjeve.

Një tjetër fitues anglez pritet në Europa League, me favoritët e Liverpoolit përpara Bayer Leverkusen dhe AC Milan. “Reds” fituan gjithashtu grupin e tyre dhe kalojnë direkt në raundin e 16-të.

Larg Evropës, Senegali është favorit i lehtë për të ruajtur kurorën e Kupës së Kombeve të Afrikës. “Luanët” e Teranga e kalojnë Algjerinë përpara turneut, i cili fillon në Bregun e Fildishtë më 13 janar.

TENIS – Superkompjuteri ka parashikuar një përsëritje të finales së Wimbledonit të vitit të kaluar në SW19. Carlos Alcaraz i është dhënë një shans 34 për qind për të fituar tituj të njëpasnjëshëm përpara ikonës së tenisit Novak Djokovic me 31 për qind.

BOKS – Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk më në fund do të takohen për të kurorëzuar kampionin e padiskutueshëm të botës në peshën e rëndë më 17 shkurt. “Mbreti” Gypsy parashikohet të fitojë një luftë të ngushtë me 52 për qind shanse, me Usyk në 44 për qind dhe një barazim të vlerësuar në katër për qind.

FORMULA 1 – Max Verstappen dhe Red Bull shijuan një sezon dominues të F1 2023, teksa pretenduan kampionatin e pilotëve dhe konstruktorëve. Holandezi është menduar të kryesojë edhe një herë rrugën dhe të fitojë titullin e tij të katërt botëror radhazi. Atij i është dhënë një shans 65 për qind nga superkompjuteri, me Lando Norris të McLaren që parashikohet të jetë sfiduesi i tij më i afërt.

ÇIKLIZËM – Jonas Vingegaard i Danimarkës po fiton kurorën e tretë radhazi në “Tour de France” në 2024. Ai ka marrë fanelën e verdhë në vitin 2022 dhe 2023, me 27-vjeçarin që parashikohet të fitojë sërish këtë herë. ‘Vingo’ i është dhënë një shans 28 për qind për lavdi, me dy herë fituesin Tadej Pogacar favorit të dytë.

SUPER BOWL – Stadiumi “Allegiant” në Las Vegas do të presë Super Bowl LVIII më 11 shkurt. Sipas superkompjuterit, San Francisco 49ers do të fitojë një Super Bowl të gjashtë duke mposhtur Baltimore Ravens.

