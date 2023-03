Karamuço: Po t’i lexosh të dyja nenet me anë të interpretimeve që bëhen dhe provat që gjenden, motivet mund të rikualifikohet si vepër, po ka nenin 230 të kryerjes së veprave terroriste, ka paragrafë që përafrohen më shumë me ngjarjen që ka ndodhur, janë bërë analiza, por që duhet të kualifikohen në momentin që ti ke autorë, kupton më mirë motivin e vërtetë dhe më pas e ke më të thjeshtë që ta përshtatësh në një vepër.

Ajo që më ka bërë përshtypje mua është që në atë ditë që ka ndodhur ngjarja, prokurori i gatshëm nuk ka qenë në vendngjarje, ka pasur diskutime dhe kontakte të vazhdueshme me oficerët e lartë të Policisë së Shtetit, por me sa kam pyetur duhej të ishte prokurori patjetër, në ngjarje të rënda po me pasojë po, kur flitet për institucion kombëtar të medias, patjetër që duhej të ishte, për të mos e marrë me përfytyrim se ç’po ndodhte, jo vetëm një analizë se ç’ mbledh në terren Policia e Shtetit, por e ke të gjithë kompetencën për të qenë vetë në vendngjarje, dhe për të dhënë vetë të gjitha detyrat që u lihen të gjithë oficerëve, agjentëve të tyre, mendoj që duhej të ishte një prokuror në vendngjarje, një prokuror i gatshëm, se tani e kemi konkrete që e drejton dikush./m.j