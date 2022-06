Sazan Guri është bërë i papërmbajtshëm në studimet e tij famoze.

Së fundmi ai ka dalë në të tjera përfundime.

“Pyesin pse Hitleri mbante zvastiken e kryqit te thyer, po edhe princi anglez djali i Ledi Dianes pse?

Sepse e mbanin veten per racen e paster ariane – te bardh si ari jane, dhe Niceja kur fliste per mbinjeriun e kishte fjalen per shqiptarin packa se evropa na ka katandisur ne kete gjendje dhe nuk rresht akoma…”, shkruan Guri, punimet e së cilës pasyrohen nga Ilir Meta në gardhin e presidencës.

