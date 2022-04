Edhe pse shumë do ta pranojnë me tallje, ka shumë teori për ndikimin e grupit të gjakut në personalitetin tonë

Kjo është veçanërisht e theksuar në Azi, kryesisht në Japoni dhe Korenë e Jugut, ku grupi i gjakut është një faktor shumë i rëndësishëm në vlerësimin e karakterit të dikujt. Dhe si ndikon në temperamentin e femrave, lexoni më poshtë:

Grupi i gjakut O

Femrat me grup gjaku zero janë mjaft egoiste. Janë shumë xheloze dhe të pasionuara në marrëdhëniet me meshkujt. Dominojnë gjithashtu personalitetet e forta. Ato përpiqen të kontrollojnë të zgjedhurit e tyre në gjithçka, kështu që do të jetë e vështirë për një burrë që do të përpiqet ta mashtrojë atë.

Këto gra bëhen shpejt indiferente ndaj partnerëve të qetë dhe të dobët. Duhet theksuar se mes femrave të suksesshme, të biznesit dhe të famshmëve, dominojnë femrat me këtë grup gjaku.

Ato presin lumturi, kënaqësi dhe butësi nga burrat e tyre. Si bashkëshorte, ato sundojnë nga prapavija dhe shpesh e dinë se marrin pjesë aktive në ndërtimin e karrierës së burrit të tyre. Si nëna, ato janë miqësore me fëmijët e tyre dhe ambiciet e tyre i arrijnë përmes bashkëshortëve dhe fëmijëve.

Grupi i gjakut A

Ky grup gjaku karakterizon femrat që karakterizohen nga durimi dhe qetësia. Ato shpesh mendohet se janë vetëmohuese, të shoqërueshme dhe shumë të disiplinuara. Këto gra vlerësojnë rregullsinë dhe rehatinë dhe gjithmonë përpiqen për zgjidhjen e problemeve pa konflikte.

Megjithatë, ato janë gjithashtu kokëforte dhe ndonjëherë nervoze. Ato shpesh e shohin veten si vartëse. Ato janë shumë të turpshme në marrëdhëniet e dashurisë, por respektojnë partnerin dhe cilësitë e tij.

Megjithatë, për shkak të natyrës emocionale dhe të ndjeshme, ato do t’i zbulojnë ndjenjat vetëm kur të jenë të sigurta se nuk mashtrohen dhe lëndohen. Si bashkëshorte ato janë ideale. Gjithashtu, një grua me grupin e gjakut A është një nënë që kujdeset dhe mbështet fëmijët e saj, por edhe kërkon shumë prej tyre.

Grupi i gjakut B

Gratë me grup gjaku B karakterizohen nga fleksibiliteti i karakterit. Ato e tolerojnë shumë mirë vetminë, por në një grup të madh ndihen si peshku në ujë. Ndryshe nga dy grupet e para të gjakut, atyre nuk u pëlqen të jenë udhëheqëse apo vartëse. Por ato janë shumë të mira për të përfituar nga situata të ndryshme, duke ruajtur pavarësinë e tyre.

Ato shkojnë shumë mirë në shoqëri. Ato e duan flirtin, ndaj nuk duhet të habiteni nga fakti që ato kanë shumë miq të gjinisë së kundërt. Në dashuri ato presin butësi dhe kënaqësi, lumturi dhe besnikëri, si dhe vëmendjen e vazhdueshme të partnerit.

Në lidhjet e dashurisë ato duken paksa kërkuese dhe të paprekshme dhe për këtë e kanë më të vështirë të vendosin për martesë. Meqë ra fjala, kur martohen dhe bëhen nëna, janë shumë besnike dhe të përkushtuara.

Grupi i gjakut AB

Përfaqësueset e këtij grupi gjaku janë shumë të ndjeshme dhe të ekuilibruara. Ato janë me takt, të sjellshme dhe të ndershme. Këto gra e kanë shumë të vështirë të marrin ndonjë vendim: ato fjalë për fjalë janë të copëtuara nga dyshimet dhe konfliktet e brendshme.

Gra të tilla shpesh janë të dashura. Ato janë shumë të sinqerta në marrëdhëniet e dashurisë.

Ato i adhurojnë edhe meshkujt me shpirt aventureske, megjithatë dashurinë e shijojnë vetëm për aq kohë sa partnerët i lejojnë të mbeten mistikë. Si nëna janë shumë të buta me fëmijët e tyre, janë të buta dhe nuk janë kërkuese. Ato gjejnë me sukses një masë se sa mund të jenë miq me fëmijët e tyre.

/b.h