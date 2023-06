Me anë të një deklarate të firmosur unanimisht nga anëtarët e saj të rënë dakord pas mbledhjes së zhvilluar pasditen e kësaj të hëne, ato bëjnë me dije se nuk duhet humbur asnjë ditë kohë më shumë, duke kërkuar që procesi për kryetarin e ri të partisë duhet të përfundojë brenda datës 15 korrik. Në të kundërtën, theksohet në deklaratë, çdo kohë që kalon, i shërben kundërshtarit. Nje qendrim qe i nderpret ‘flirtet’ me Berishen dhe tentatives per t’i kaluar PD nen drejtimin liderit historik.

“Partia Demokratike duhet pa asnjë vonesë të zgjedhë kryetarin e saj dhe të nisë organizimin dhe përzgjedhjen, të ekipeve që do ta drejtojnë këtë parti drejt zgjedhjeve të ardhshme.