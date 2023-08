“Rreth 10,000 trupa do të jenë në kufi, nga të cilët 4,000 do të mbështesin drejtpërdrejt Rojet Kufitare dhe 6,000 do të jenë në rezervë. Ne e afrojmë ushtrinë në kufirin e Bjellorusisë për të trembur agresorin që të mos guxojë të na sulmojë”.

Ministri i Mbrojtjes, Mariusz Blaszczak