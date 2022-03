Mediat ruse kanë transmetuar pamje të shumta që tregojnë praninë e ushtarëve çeçenë në Ukrainë. Sipas raportimeve, fotot e postuara gjerësisht në mediat sociale po përdoren si një luftë psikologjike kundër ukrainasve.

Ekspertët besojnë se përhapja e lajmeve në lidhje me ushtarët çeçene është pjesë e një përpjekjeje propagandistike për të detyruar Kievin të dorëzohet – përpjekje që deri më tani ka dështuar.

Ramzan Kadrov, kryeministri çeçen, ka konfirmuar se më shumë se 10,000 ushtarë çeçenë po marrin pjesë në pushtimin e Ukrainës. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Kadyrov tha se pushtimi i Ukrainës ishte vendimi i duhur dhe se ata do të ishin të gatshëm të zbatonin urdhrat e Putinit në çdo rrethanë, raporton abcnews.al

Kadyrov është i njohur për mbështetjen e tij të zjarrtë ndaj Kremlinit, madje e ka quajtur veten një ushtarak rus. Sipas raporteve, diku rreth 10,000 dhe 70,000 luftëtarë çeçenë, të cilët Kadyrov i ka quajtur “vullnetarë” po përgatiten për tu nisur në Ukrainë, në ndihmë të forcave ruse.

Kush janë çeçenët?

Republika Çeçene është një republikë e vogël ruse në Kaukaz. Historia e saj shënohet nga lufta e saj për autonomi që nga shekulli i 19-të. Rajoni shpalli pavarësinë e tij në nëntor 1991, një muaj para shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik (26 dhjetor 1991).

Populli çeçen ka luftuar gjithmonë kundër kontrollit sovjetik, prandaj Joseph Stalin vendosi se të gjithë çeçenët duhet të largoheshin nga rajoni dhe të dërgoheshin në Siberi për “rehabilitim”.

Sipas disa historianëve, gjysma e njerëzve vdiqën si rezultat i këtij vendimi. Shumë vite më vonë gjatë periudhës së “De-stalinizimit”, popullit çeçen iu lejua të riktheheshin në atdheun e tyre nën udhëheqjen e Nikita Hrushovit.

Bashkimi Europian e ka cilësuar dëbimin e tyre si gjenocid.

Konflikti midis Çeçenisë dhe Rusisë

Pas rënies së Bashkimit Sovjetik në 1991, u themelua Republika Çeçene dhe shumë njerëz luftuan për pavarësinë e tyre. Kjo shkaktoi një ndarje të rëndë midis republikës dhe Kremlinit, duke kulmuar me pushtimin e vendit në 1994.

Kjo shkaktoi luftën e parë çeçene, që rezultoi në mposhtjen e forcave ruse dhe shpalljen e pavarsisë në 1995. Por siç pretendoi presidenti rus Vladimir Putin, është zotuar të eliminojë lëvizjen separatiste, duke nxitur trazira në zonën e shkëputur. Më pas Rusia i pushtoi sërish disa vite më vonë, duke marrë kontrollin e territorit.

Justifikimi i pushtimit rus bazohej në një seri sulmesh të supozuara terroriste çeçene. Moska nuk deklaroi fundin e kërcënimit të brendshëm terrorist deri në vitin 2009. Megjithatë, ajo shpërfilli luftimet e vazhdueshme ndërsa kryengritja vazhdonte, raporton abcnews.al

Sipas disa vlerësimeve nga organizatat ndërkombëtare, midis 15,000 dhe 25,000 njerëz u vranë gjatë Luftës së Dytë Çeçene.

Çfarë mendojmë rusët për Çeçeninë?

Beteja brutale midis ushtarëve rusë dhe separatistëve çeçenë, e cila u nxit periodikisht nga mesi i viteve 1990 deri në 2009, ka ndikuar në perceptimet e rusëve për Çeçeninë. Kohët e fundit, në Çeçeni, Kadyrov inicioi një sulm të ashpër ndaj individëve LGBTQ.

Ndjenjat anti-çeçene vazhdojnë të përfshijnë popullin rus, pavarësisht statusit të Kadyrov si një toger besnik i Putinit: Gjatë dy dekadave të fundit, ka pasur raporte për përplasje të dhunshme midis çeçenëve etnikë dhe rusëve.

Kadyrov, një komandant çeçen dhe aleat i ngushtë i Putinit, ishte një nga mbështetësit më të sinqertë jo vetëm për fillimin e një operacioni ushtarak kundër Kievit, por edhe për aneksimin e të gjithë vendit, raporton abcnews.al

Sa ushtarë çeçenë do të dërgohen në Ukrainë?

Kadyrov tha se 10,000 ushtarë do të dërgohen në Ukrainë për të përforcuar ushtrinë ruse. Sipas raportove rreth 10,000 dhe 70,000 ushtarë çeçenë kanë mbërritur në Ukrainë, por Kadyrov ka thënë se asnjë ushtar çeçen nuk është vrarë në luftime.

Nuk dihet ende impakti që do të ketë ndihma që çeçenët do të mund t’i japin rusëve, megjithatë, ekspertët pohojnë se Kremlini po përpiqet vetëm të frikësojë forcat ukrainase duke përdorur propogandën e luftëtarëve çeçenë.

Lufta psikologjike përputhet mirë me përpjekjet më të gjera të Rusisë për të ndaluar pushtimin e Ukrainës para se të fillonte. Megjithatë, duket se nuk po funksionon. Shpejtësia me të cilën ka përparuar konflikti në Ukrainë nënkupton se Rusia nuk e kishte parashikuar që ukrainasit do të tregonin kaq shumë rezistencë./abcnews

g.kosovari