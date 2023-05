Kryefjalë e 14 majit, pa dyshim që është Shkodra dhe Benet Beci mund të jetë ai që do sendërtojë një prej synimeve ende të paarritshme të Ramës: marrjen e Shkodrës, ao ndryshe “rënien e Shkodrës” në duart e PS-së.

Te Beci duket se janë qepur mirë të gjitha arsyet që më në fund Shkodra të votojë majtas, jo në kuptimin ideologjik por atë partiak, duke revolucionarizuar veten në një qasje ndryshe pas 30 vitesh ku shumë pak ose aspak nuk ka mbetur nga bardhezi-ja e viteve ’90 mbi PS-në dhe në PD-në: as e para s’ka lidhje me komunizmin e as e dyta me anti-komunizmin. Debati sot nuk është më ideologjik, por menaxherial, teknik, ekonomik, vizionarist.