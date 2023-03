Drejtuesi i Federatës së Aeronautikës së Shqipërisë, Alket Islami tha se kjo garë organizohet çdo vit me qëllim nxitjen e sportit tek të rinjtë.

“Të rinjve u shërben shumë! Ne kemi 4 pilot të ekipit kombëtar por pritshmëria është më e madhe. Ne jemi të hapur duke bërë gara në qytete të ndryshme duam të kemi prurje të reja. Beratin e kemi shumë afër ky vend nesër do jetë i gjallëruar me sportin sepse është parashikuar një projekt shumë i madh që do jetë qendra e fluturimeve, do jetë me pedonale nga qyteti që të gjithë të kenë mundësi të ndjekin këto gara”.