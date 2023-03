Shtëpia e Bardhë ka mirëpritur arritjen e marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, edhe pse palët nuk e kanë nënshkruar dokumentin e propozuar nga Bashkimi Europian,

“Mirëpresim marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE dhe mbështetur nga SHBA për të normalizuar marrëdhëniet mes Kosovës e Serbisë dhe shtyjmë palët të nisin sa më shpejt të jetë e mundur zbatimi i detyrimeve”, shkroi në Twitter Adrienne Watson, zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që drejtohet nga Jake Sullivan.

Më herët, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plotë për zbatimin e këtyre obligimeve, “në përputhje me përpjekjet tona afatgjata për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin për popullin e Kosovës dhe rajonit”.

Për marrëveshjen reagoi edhe NATO, që, në unison me BE e SHBA, nxit palët të nisë sa më shpejt zbatimin. “Ne jemi të përkushtuar ndaj stabilitetit në Ballkanin Perëndimor përfshirë këtu edhe KFOR-in”, shkroi në Twitter zëdhënësja e Aleancës së Atlantikut Verior, Oana Lungescu.

Të shtunën në orët e vona të mbrëmjes, Kosova dhe Serbia mbyllën me dakordësim mbi aneksin e zbatimit të planit evropian, i cili do të jetë i detyrueshëm për të dy palët në momentin e publikimit. Por edhe pse pas 12 orësh dialog Përfaqësuesi i Lartë i unionit për Çështjet e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë, Josep Borrell, doli me këtë deklaratë, Kurti dhe Vuçiç nuk e kanë firmosur dokumentin.

Të dielën, Presidenti serb, tha se nuk e ka nënshkruar aneksin për zbatimin e Marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, “sepse Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa Kosova nuk është”. Prandaj, sipas tij, nuk mund të arrihet një marrëveshje juridike ndërkombëtare mes dy vendeve. “Askush nuk mund t’ia imponojë Serbisë obligimin për të njohur Kosovën. Serbia mund të punojë në zbatimin e marrëveshjes, deri te vijat e kuqe”, ka thënë ai.

Ndërkohë, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka theksuar pas takimit të djeshëm me Vuçiç se me aneksin e zbatimit është bërë njohja “de facto” e shtetit të Kosovës nga Serbia.