Kreshnik Spahiu është shprehur se ajo që ka ndodhur në PD është e paprecedentë, gjë që sipas tij nuk ka ndodhur as në Europë dhe as në Afrikë.

Në një intervistë, Spahiu theksoi se PD ose ka bërë lojë, ose çdo gjë ka rënë.

“Kjo që ka ndodhur në PD është e paprecedentë, nuk ka ndodhur as në Europë dhe as në Afrikë që të rrihen me shkopa bejsbolli.

Janë dy gjëra, këta ose kanë bërë lojë ose ka rënë çdo gjë. Të bashkohesh kur janë rrahur me njëri tjetrin dhe ke përdorur dhunë, kjo nuk është as kauz as moral, por ose është bërë lojë ose ka rënë cdo gjë. Prandaj, nëse ke dalë kundra krijo grupimin tënd politik .