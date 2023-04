Juristi Kreshnik Spahiu tha në një intervistë për Euronews Albania se Sali Berisha nuk do ta njohë humbjen, sipas tij të thellë në zgjedhjet e 14 majit.

Spahiu u shpreh se humbja e Berishës në 14 maj, humb edhe çdo shpresë për rotacion në 2025, pasi pushteti i Edi Ramës sipas tij mund të rrëzohet vetëm nëse fitohen bashkitë e mëdha Tirana, Durrësi, Elbasani.

“Humbja e thellë heq çdo shpresë që në 2025 të ketë rotacion politik, pushtetin e Ramës e rrëzon vetëm nëse fiton Tiranën, Durrësin, Elbasanin. Më 15 unë parashikoj daljen e Berishës në konferencë shtypi duke thënë na vodhën. Do vazhdojë të mos e njohë rezultatin, do thotë nuk hyjmë në zgjedhje, Rama nuk rrëzohet me zgjedhje por me revolucion, do thotë do vazhdojmë revolucionin, i njëjti avaz deri të shuhet”, tha Spahiu.