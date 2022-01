Dashi

Besnikëria juaj ndaj të tjerëve mund të vihet në provë sot kur të lindë një konflikt dhe nervozizmi të rritet. Ju jeni nga natyra një krijesë e oqeanit dhe shumë e përshtatur me baticat dhe ritmet e tij. Sot mund të bëni përparim të vërtetë në marrëdhëniet tuaja personale.

Demi

Kuptoni se gjendja juaj e brendshme mendore është mjaft e dukshme për njerëzit vetëm nga pamja në fytyrën tuaj. Mos mendoni se mund t’i fshihni gjërat nga të tjerët, veçanërisht sot. Gjendja juaj emocionale duhet të jetë e fortë, ndaj shfrytëzojeni këtë në avantazhin tuaj.

Binjaket

Mendimet tuaja janë të prirura të jenë të forta sot dhe mund të ndiheni në krye të botës. Sidoqoftë, mbani mend se ka njerëz të tjerë që ndajnë botën me ju, kështu që mos i shpërfillni ndërsa kaloni ditën. Shprehja e mendimeve tuaja nuk duhet të jetë problem.

Gaforrja

Konfigurimi qiellor po ju inkurajon të mendoni pak më thellë se si të lidheni me të tjerët. Ka ndryshime të fuqishme që ndodhin në jetën tuaj në nivele shumë delikate. Por të marrësh kohë për t’i bërë vetes disa pyetje të rëndësishme do të sjellë përgjigje të dobishme.

Luani

Kujdes nga rrethanat e papritura sot. Lajmi i mirë është se qëndrimi juaj fleksibël është i përshtatshëm për t’u përballur me kthesat që ka të ngjarë të ofrojë kjo ditë. Ndërsa njerëzit e tjerë mund të mërziten kur planet e tyre shkojnë keq, do të zbuloni se mund të shfletoni lehtësisht valët dhe ta ktheni çdo situatë në pozitive.

Virgjeresha

Dilni nga guaska juaj sot dhe përpiquni të mos jeni kaq të përmbajtur. Ju kurrë nuk do të gjeni rrugën e saktë në të cilën dëshironi të jeni derisa të eksploroni opsionet e ndryshme. Lajmi i mirë është se duhet të ndiheni mjaft të fortë emocionalisht, duke ju dhënë besimin për t’iu qasur njerëzve me autoritet.

Peshorja

Energjia që rrezaton nga planetët mund t’ju bëjë të vendosur të inkurajoni dikë afër jush të shohë këndvështrimin tuaj. Nëse doni të mbani marrëdhënie mjaft të mira me këtë person, do të ishte e këshillueshme të qetësoheni pak dhe të përpiqeni të mos imponoheni.

Akrepi

Ju do të duhet të diskutoni çështjet më të thella të marrëdhënies suaj me partnerin; përndryshe ai mund të bëhet edhe më konfuz se sa është në këtë moment. Vetëm me pak përpjekje mund të pastroni kaq shumë keqkuptime mes jush. Ia vlen!

Shigjetari

Energjia që rrezaton nga planetët e bën më të lehtë për ju të trajtoni statusin e marrëdhënies mes jush dhe interesit tuaj të dashurisë. Ju e dini instinktivisht se partneri juaj ka diçka që duhet ta thotë. Ndihmojeni që të shprehet hapur me ju.

Bricjapi

Jeta juaj romantike mund të kalojë një transformim sot, ose përndryshe një situatë romantike mund t’ju transformojë. Energjia që rrezaton nga planetët po nxjerr në pah disa aspekte të një marrëdhënieje të caktuar, apo edhe të vetes, të cilat mund të kenë pasur një ndikim negativ në jetën tuaj të dashurisë.

Ujori

Ju e dini prej disa kohësh se duhet të ndryshoni nëse doni të gjeni lumturinë e vërtetë. Konfigurimi qiellor ofron pikërisht një mundësi të tillë. Edhe pse kjo do të jetë në mënyrë të pashmangshme një proces gradual, ju mund të filloni duke bërë një angazhim pozitiv për të qenë i sinqertë me veten.

Peshqit

Konfigurimi qiellor ju inkurajon të mos përqendroheni plotësisht në atë që po ndodh në sipërfaqen e marrëdhënieve tuaja. Do të ishte e mençur të shikoni arsyet më të thella pse jeni përfshirë në radhë të parë dhe ku duket se po shkon ky raport. Një analizë e vogël sjell ndryshime magjepsëse.