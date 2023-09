Ish-ambasadori i BE-së Luigi Soreca është rikthyer sërish në Tiranë, këtë herë për disa muaj si zëvendësues, deri në mbërritjen e ambasadorit të ri që do drejtojë delegacionin e BE-së.

Në një postim në rrjetet sociale të Ambasadës së BE, njoftohet dhe prezantimi i tij. Në mesazhin para delegacionit, Soreca shprehet se Bashkimi Evropian qëndron me vendosmëri pranë Shqipërisë në konsolidimin e progresit të arritur, thellimin e transformimit të vendit dhe nxitjen e reformave të rëndësishme që do ta sjellin Shqipërinë në BE.

“Është një nder dhe një privilegj të jem përsëri në Tiranë në këtë moment veçanërisht të rëndësishëm për zgjerimin e BE-së dhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, si dhe në të njëjtën kohë me Samitin e ardhshëm të Procesit të Berlinit në Tiranë.

Bashkimi Evropian qëndron me vendosmëri pranë Shqipërisë në konsolidimin e progresit të arritur, thellimin e transformimit të vendit dhe nxitjen e reformave të rëndësishme që do ta sjellin Shqipërinë në BE,” tha Ambasadori Soreca./f.s