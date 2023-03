Korrupsioni në Shqipëria vijon që të mbetet një problem për qytetarët shqiptarë. Në sondazhin e institutit italian Piepoli në bashkëpunim me Report Tv qytetarët shqiptarë të pyetur sesi e gjykojnë nivelin e korrupsionit krahasuar me një vit me parë 46% e të anketuarve thonë se është në rritje.

Por 31% e shqiptarëve të pyetur mendojnë se niveli i korrupsionit në vend ka qenë në ulje, krahasuar me një vit më parë. 19% e qytetarëve të pyetur thonë se është njësoj, ndërsa 4% mendojnë se është qartësisht në ulje.