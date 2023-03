51.7% e shqiptarëve do të votonin Partinë Socialiste, nëse zgjedhjet e përgjithshme do të mbaheshin nesër në vendin tonë, sipas sondazhit të Top Channel në bashkëpunim me kompaninë “Angi Richerce”.

37.4% e shqiptarëve do të votonin për koalicionin “Bashkë Fitojmë” dhe 5.7% për Partinë Demokratike të kryesuar nga Enkelejd Alibeaj.

Ky është sondazhi i parë i realizuar, ku janë intervistuar 1017 qytetarë të bashkisë Tiranë mbi 18 vjeç në një periudhë kohore 20-25 mars. Marzhi i gabimit është 2.2%, ndërsa intervistat janë realizuar përmes telefonatave me skype apo telefon.

