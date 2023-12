Menjëherë pas zgjedhjeve të 30 gushtit 2020, anëtarët e kartelit të policisë së drogës dhe klanit Kavaka u përpoqën të kontaktojnë Dritan Abazoviç, për t’i shpjeguar atij se ai nuk duhet të bëjë marrëveshje “me çetnikët”, dhe në komunikimin e tyre të ndërsjellë pretendojnë se për këtë kanë biseduar me Ramush Haradinajn.

Bisedat janë bërë në aplikacionin “SkyECC”, sipas transkripteve të siguruara nga Europol për hetuesit malazezë.

Drama rreth humbjes së pushtetit filloi natën e zgjedhjeve parlamentare, një orë pas mbylljes së qendrave të votimit, kur agjenti sekret Petar Lazoviç u dërgoi një mesazh bashkëpunëtorëve të tij nga klani se ata ende prisnin, por situata nuk dukej favorite.

Në atë kohë, qeveria nuk ishte formuar ende, pas zgjedhjeve parlamentare në të cilat DPS humbi pas tre dekadash në pushtet.

Gjithçka varej nga koalicioni “Së bashku”, i udhëhequr nga Abazoviç, nëse qeveria do të formohej nga partitë e mbledhura rreth DPS-së, apo nga opozita e mëparshme.

Në ditën e parë të shtatorit 2020, Lazoviç, një anëtar i lartë i grupit të organizuar kriminal të Kavaçki Klan, informoi se ishte “në selinë kryesore”.

“Kam qenë në selinë kryesore, thashë që jeni ofruar dhe jeni gati për të ndihmuar shtetin, më thanë që nëse keni lidhje me Dritanin, apo me dikë tuajin nga Shqipëria, ta telefononi dhe t’i thoni që nuk duhet të bëni marrëveshje me çetnikët dhe që të dielën të mblidheni e të sillni në shesh, në mbledhje”, shkruan Lazoviç.

“Tubimi i parë Patriotik” u mbajt të dielën, më 6 shtator 2020, shtatë ditë pasi DPS-ja e Milo Gjukanoviç humbi shumicën për të formuar qeverinë e re në zgjedhje.

Në kontekstin e largimit të Abazoviç nga formimi i qeverisë me partitë e deriatëhershme opozitare, Lazoviç shkruan me shefin e kafenesë, Radoj Zvicer, se polici tashmë i arratisur, Ljubo Milovic ka lidhje me ish-kryeministrin e Kosovës.

“Babi dhe shefi thanë se duhet të ngremë gjithçka për të dielën, për të treguar se këtu nuk është vend për rritje të frymës serbe. Lubo thirri Ramush Haradinajn dhe ai na organizoi në një takim në Prishtinë”, i shkruan ai liderit të klanit.

Nga korrespondenca e agjentit sekret të atëhershëm, i cili është arrestuar, me disa anëtarë të klaneve malazeze të drogës, duket qartë se ata bënë gjithçka që protesta në sheshin e Pavarësisë së Podgoricës më 6 shtator të jetë masive.

Lazoviç ka kërkuar edhe që Pljevljak Dushko Shariq të përfshihet në tubim, kështu që një ditë para protestës i ka njoftuar bashkëpunëtorët e tjerë se tubimi nis në lokalin “Štrafta”, prej nga të gjithë protestuesit do të nisin marshimin për në qendër.

“Thuaji Dushkos të dërgojë gjithçka që mundet nga PV… Ne do iu ndihmojmë gjatë gjithë kohës, dhe nëse ata nuk mund të bëjnë diçka, ose nuk dinë si, mos u ngatërroni”, shkruan Lazoviç.

Pas vendimit të listës së zezë mbi të bardhë për të formuar qeverinë me partitë e mbledhura në koalicione Për të ardhmen e Malit të Zi dhe Paqja është kombi ynë, banorët e Kavit po flasin sërish për Abazoviç.

Këtë e bëjnë në disa raste edhe ditë më parë, më 4 dhjetor 2020, qeveria e Zdravko Krivokapiqit u votua me shumicë të ngushtë prej tre koalicionesh, por edhe më pas.

Në fund të tetorit të atij viti, gjatë shqyrtimit të mundësisë për blerjen e një deputeti, apo zhdukjen e njërit prej tyre, për të cilën shkruante më parë “Vijesti”, Zviceri i shkruante Lazoviç se nuk mund të llogarisin në atë politikan.

“Nuk ka fat nga Dritani”.

Para votimit të qeverisë, Lazoviç i ka përcjellë Zvicerit informacionin se Abazoviç është takuar me kolegun e tij Dragan Radonjiq, në atë kohë shef i Departamentit të Policisë Speciale. Këtë e ka bërë duke i përcjellë kreut të lokalit korrespondencën e tij telefonike me një koleg. Në atë bisedë, Radonjiç i ka shkruar Lazoviç se politikani është “shqyrtuar”, por edhe se sigurisht që do të votojë për qeverinë.

“Unë isha në selinë kryesore. Unë thashë që ju u ofruat dhe jeni të gatshëm të ndihmoni shtetin. Më thanë që nëse keni lidhje me Dritanin, apo me ndonjërin tuaj nga Shqipëria, t’i telefononi dhe t’i thoni se nuk guxon të bëjë marrëveshje me çetnikët”, shkruan ai.

Ai gjithashtu vlerëson se nuk do të ishte mirë t’i “lëvizte” nga pozicionet e tyre, nëse nuk do kaos në rrugë.

“Bgm le të lëvizë çfarë të dojë. Unë e di që Z do të dështojë, se do t’ua heq kokën”, i është përgjigjur Lazoviç kolegut të tij dhe pastaj ia ka përcjellë mesazhin Zvicerit.

Nga ai komunikim shihet se Radonjiç ka shkruar se qeveria e re nuk mund të zgjasë, maksimumi gjysmë viti.

Në komunikim, Lazoviç përdor inicialet Z për të treguar babain e tij, Zoran Lazoviq, ndihmës drejtori i atëhershëm i Administratës së Policisë.

Kërcënimet

Në tetor të vitit 2020, Abazoviç vazhdimisht i ka njoftuar publikut se, përveç presioneve që vijnë nga adresat vendase dhe rajonale, ai merr edhe kërcënime nga qarqet kriminale. Më pas, në një intervistë në “TV Face”, ai tha se nuk kishte frikë, por se problemi ishte me strukturat kriminale që ishin inkorporuar thellë në shtet.

“Këta njerëz mund të jenë problematikë. E gjithë kjo mbart rreziqe dhe sakrifica dhe ne jemi të gatshëm t’i përballojmë. Çfarë përfaqësuesi i popullit do të isha unë nëse do të më vinte dikush nga strukturat kriminale…”.

I pyetur se kush është më i rrezikshmi që e ka kërcënuar, Abazoviç është përgjigjur:

“Më të rrezikshmit këtu janë dy klanet që njihen ndërkombëtarisht dhe janë marka jonë më e madhe, klanet Kavaçki dhe Skaljar, të cilët janë pjesë e një karteli të madh droge. Është e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se strukturat kriminale funksionojnë shumë më mirë se ato politike”

Ai asokohe nuk ka dëshiroi të përgjigjet se kush e ka kërcënuar, por “Monitor”, duke iu referuar disa burimeve pranë Abazoviç, ka bërë të ditur se ka marrë paralajmërime nga klani Kavaçki.

Pasi ai refuzoi të takohej me kreun e klanit Kavaçki, dyshohet se mori një mesazh: “Ne do të shihemi në një mënyrë apo tjetër”, njoftoi Monitor në vjeshtën e vitit 2020.

/a.r