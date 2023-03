Ligjvënës, ministra dhe ish-zyrtarë ekuadorianë u akuzuan dje se kishin lidhje me kompani të lidhura me mafien shqiptare pas deklasifikimit nga Asambleja Kombëtare (Parlamenti) të dokumenteve nga Mbikëqyrja e Kompanive.

Ricardo Vanegas, anëtar i Asamblesë, zbuloi nëntë emra të dyshuar të përfshirë, mes tyre parlamentarët Dalton Bacigalupo dhe Xavier Santos, nga e majta Demokratike (ID) dhe Fernando Cedeño, nga Unión por la Esperanza.

Të tre mohojnë akuzat dhe kërkojnë nga Superintensioni i Kompanive të sqarojë çështjen.

Ai përmendi gjithashtu Darío Herrera, ministrin aktual të Transportit, si dhe ish-krerë të tjerë ministrish dhe ish-ligjvënës.

Sipas Vanegas, ky informacion nuk do të thotë se ata janë pjesë e një mafie apo se kanë kryer një krim.

Disa konsiderojnë se këto akuza janë pjesë e një misioni politik të Vanegas për të larguar vëmendjen nga presidenti Guillermo Lasso, kunati i të cilit kishte lidhje me shqiptarë të përfshirë në trafikun e drogës, sipas audios dhe dokumenteve.

Përveç kësaj, ka prova që presidenti i dinte këto lidhje dhe nuk bëri asgjë për këtë, gjë që mund të jetë një nga bazat për gjykimin politik që opozita do të paraqesë së shpejti në Kuvend.

Nga zbulimi i djeshëm në lidhje me pjesëtarët e Parlamentit, rezultoi se kompanitë me lidhje direkte dhe indirekte ose lidhje me shtetas shqiptarë vetëm në provincën e Manabí, do të arrinin në më shumë se 306. Disa prej kompanive janë të përkushtuara për prodhimin dhe tregtimin e kanabisit.

Në njërën prej tyre, me vendndodhje në Cotopaxi, si administrator dhe aksioner shfaqet një shqiptar. Ky shtetas figuron edhe si aksioner apo administrator i katërmbëdhjetë kompanive të tjera. Përveç kësaj, në disa prej këtyre kompanive ai ishte i lidhur me Rubén Cherres.

Kjo kompani që shet kanabis, nga ana e saj ka lidhje me të paktën katërmbëdhjetë kompani të tjera. Dokumentet japin emrat e pronarëve dhe aksionerëve të të gjitha këtyre kompanive.

Një tjetër nga kompanitë e vëzhguara është një e dedikuar për aktivitetet në qytetin e Portoviejo. Edhe pse nuk ka partnerë apo investitorë të kombësisë shqiptare në këtë kompani, ajo përsërit skemën e lidhjeve me kompani të tjera ku shfaqen shqiptarë.

Një tjetër nga raportet është Analiza e rrezikut të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve në Shqipëri. Në këtë dokument identifikohen njëmbëdhjetë shqiptarë të cilët figurojnë në 26 kompani si ortakë apo investitorë. “Nga baza e aksioneve që qëndron në mediumin magnetik të Mbikëqyrjes së Shoqërive, Letrave me Vlerë dhe Sigurimeve, 11 shtetas shqiptarë shfaqen si përfaqësues ligjorë dhe aksionerë në 26 shoqëri në sektorin e korporatave”, thuhet në dokument.

Nga këta njëmbëdhjetë qytetarë, njëri figuron në “listën e të dënuarve” dhe ka 25% të aksioneve në një nga kompanitë. Nga 36 shoqëritë ku marrin pjesë shqiptarët, 23 janë shoqëri aksionare, 2 janë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe një shoqëri aksionare e thjeshtuar (SAS).

